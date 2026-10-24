Seguridad La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco LA GACETA estuvo en el campamento del Grupo Cero, a 3.300 metros de altura. Estos rescatistas inspeccionan quebradas y zonas de difícil acceso que requieren técnicas y equipamiento especializados. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL EN LA CUMBRE. Están cinco de los rescatistas más experimentados de un operativo que ha llegado a movilizar a más de 100 personas. LA GACETA / FOTOS DE ÁLVARO MEDINA Por Álvaro Medina Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas El Mollarcerro ÑuñorcoRaúl Moyano Tamaño texto Comentarios Lo más popular "Julito" Coronel, un amigo que deja un vacío imposible de llenar en LA GACETA Los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca dieron origen al primer espumante de Jujuy y a un vino que hace lío 75 años y 75 momentos en la vida de Charly García Ahyre enciende su “Faro” en el Mercedes Sosa El fanático que tiene algo para mostrarle a La Mona Jiménez, que hoy se presenta en Tucumán Ranking notas premium El caso Moyano abrió el debate: ¿Tucumán está preparada para el montañismo? Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo Rebelión en la Cámara Civil: Moisá desafió la reforma de fueros y advirtió que se viola la garantía del juez natural Búsqueda de Raúl Moyano: Girvau defendió los operativos y habló de posibles cambios en el protocolo La Justicia rechazó "por ahora" frenar el proceso electoral en la Asociación de Magistrados