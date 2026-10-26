EconomíaNoticias económicas

Brasil, más tentador para el verano: qué gastos pueden bajar para los tucumanos

La caída del real podría abaratar las comidas, los traslados y los gastos de playa. El alojamiento y los pasajes podrían no reflejar la misma baja.

FLORIANÓPOLIS. A tres horas de vuelo, sigue siendo el destino brasileño más elegidos por los viajeros locales. visitbrasil.com
FLORIANÓPOLIS. A tres horas de vuelo, sigue siendo el destino brasileño más elegidos por los viajeros locales. visitbrasil.com
Por Redacción Economía Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los turistas tucumanos tendrán gastos diarios más accesibles en Brasil este verano, debido a la reciente depreciación del real frente al dólar tras las elecciones presidenciales.
  • La moneda brasileña cayó hasta un 12% en futuros y bajó a $284 en el Banco Nación, lo que abaratará comidas y movilidad local, aunque no los pasajes ni el hospedaje en dólares.
  • De mantenerse la tendencia cambiaria, Brasil se consolidará como una opción competitiva para vacacionar, aunque recomiendan comparar tarifas antes de contratar los servicios.
Resumen generado con IA

Brasil vuelve a quedar en el radar de los tucumanos que ya empiezan a organizar sus vacaciones de verano. La fuerte caída del real frente al dólar modificó el escenario cambiario y podría darles un alivio a quienes elijan las playas del país vecino para descansar durante la próxima temporada. El efecto se sentiría, sobre todo, en los gastos cotidianos que se pagan en moneda brasileña.

El movimiento se produjo luego de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, que generó una reacción negativa en los mercados financieros. En las primeras operaciones del lunes, el real llegó a depreciarse hasta un 12,2% en el mercado de futuros y se negoció a 5,60 unidades por dólar, frente a las 4,99 del cierre del viernes. En la Argentina, la cotización del real en el Banco Nación bajó un 10,4%, de $317 a $284 por unidad.

Qué gastos podrían resultar más económicos

Para los tucumanos que viajen a Brasil durante el verano, la variación cambiaria puede representar una diferencia en el presupuesto diario. Las comidas en restaurantes, las bebidas en los paradores, los alquileres de sombrillas y reposeras, los taxis y las compras en comercios locales son algunos de los consumos que podrían resultar más convenientes si se mantiene la tendencia.

En destinos elegidos habitualmente por los turistas, como Florianópolis, Camboriú y Río de Janeiro, estos gastos forman parte de una porción importante del dinero destinado a las vacaciones. Para quienes viajen desde Tucumán, el nuevo escenario puede ser un factor para evaluar cuánto costará permanecer varios días en la costa brasileña.

Sin embargo, la caída del real no significa que todos los componentes del viaje vayan a abaratarse en la misma proporción. Los pasajes aéreos y buena parte de las reservas de alojamiento se comercializan en dólares, por lo que sus precios no necesariamente acompañarán el movimiento de la moneda brasileña.

Qué tener en cuenta antes de reservar

Para los tucumanos que estén pensando en viajar a Brasil, la clave será calcular por separado los gastos del traslado, el alojamiento y el dinero necesario para permanecer en destino. La cotización del real puede mejorar el poder de compra, pero el resultado final dependerá también de los precios de los servicios turísticos y de la evolución del tipo de cambio durante las próximas semanas.

Por eso, antes de cerrar las vacaciones, conviene comparar las opciones de alojamiento y transporte, revisar las condiciones de las reservas y estimar cuánto se destinará a comidas, movilidad y actividades. Una moneda brasileña más débil puede ofrecer una oportunidad para gastar menos durante la estadía, aunque no garantiza que el viaje completo sea más barato.

Temas Luiz Inácio Lula da Silva BrasilBanco Nación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Llegar a fin de mes, el desafío de cada bolsillo: ¿cómo te arreglás con tus ingresos?

Llegar a fin de mes, el desafío de cada bolsillo: ¿cómo te arreglás con tus ingresos?

Subastarán vinos, whiskys y equipos de audio desde $50.000: cuándo serán los remates y cómo participar

Subastarán vinos, whiskys y equipos de audio desde $50.000: cuándo serán los remates y cómo participar

Empleados públicos de Tucumán: cuándo se cobra el 20% y el 80% del sueldo de octubre

Empleados públicos de Tucumán: cuándo se cobra el 20% y el 80% del sueldo de octubre

Las 10 claves del decreto con el que el Gobierno lanzó el plan de retiro voluntario para trabajadores estatales

Las 10 claves del decreto con el que el Gobierno lanzó el plan de retiro voluntario para trabajadores estatales

Cuáles son las 10 mejores empresas para trabajar en Argentina si sos mujer

Cuáles son las 10 mejores empresas para trabajar en Argentina si sos mujer

Lo más popular
La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo
1

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida
2

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina
3

Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
4

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones
5

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano
1

Recuerdos fotográficos: 1994. El pesado avión Antonov, demorado por el calor tucumano

“Buscando rivales a papá”
2

“Buscando rivales a papá”

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán
3

Quiénes son los candidatos a intendente en el Gran San Miguel de Tucumán

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307
4

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?
5

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

Más Noticias
Se desploma la Bolsa de Brasil tras la victoria de Lula y suspenden las operaciones por primera vez desde 2020

Se desploma la Bolsa de Brasil tras la victoria de Lula y suspenden las operaciones por primera vez desde 2020

Mercado Libre cae casi 11% tras la victoria de Lula en Brasil y crece la incertidumbre en los mercados

Mercado Libre cae casi 11% tras la victoria de Lula en Brasil y crece la incertidumbre en los mercados

Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina

Qué significa la reelección de Lula para el comercio, el empleo industrial y la diplomacia argentina

El análisis de Jorge Asís: El Blindaje Institucional

El análisis de Jorge Asís: El Blindaje Institucional

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

Lula dio vuelta la elección en Brasil y prometió hacer el mejor gobierno de su vida

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones

Elección en Brasil: Flávio Bolsonaro pedirá la anulación de las votaciones

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

La oposición abre una batalla judicial contra la reelección de Jaldo

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Comentarios