Brasil, más tentador para el verano: qué gastos pueden bajar para los tucumanos

Resumen para apurados
- Los turistas tucumanos tendrán gastos diarios más accesibles en Brasil este verano, debido a la reciente depreciación del real frente al dólar tras las elecciones presidenciales.
- La moneda brasileña cayó hasta un 12% en futuros y bajó a $284 en el Banco Nación, lo que abaratará comidas y movilidad local, aunque no los pasajes ni el hospedaje en dólares.
- De mantenerse la tendencia cambiaria, Brasil se consolidará como una opción competitiva para vacacionar, aunque recomiendan comparar tarifas antes de contratar los servicios.
Brasil vuelve a quedar en el radar de los tucumanos que ya empiezan a organizar sus vacaciones de verano. La fuerte caída del real frente al dólar modificó el escenario cambiario y podría darles un alivio a quienes elijan las playas del país vecino para descansar durante la próxima temporada. El efecto se sentiría, sobre todo, en los gastos cotidianos que se pagan en moneda brasileña.
El movimiento se produjo luego de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, que generó una reacción negativa en los mercados financieros. En las primeras operaciones del lunes, el real llegó a depreciarse hasta un 12,2% en el mercado de futuros y se negoció a 5,60 unidades por dólar, frente a las 4,99 del cierre del viernes. En la Argentina, la cotización del real en el Banco Nación bajó un 10,4%, de $317 a $284 por unidad.
Qué gastos podrían resultar más económicos
Para los tucumanos que viajen a Brasil durante el verano, la variación cambiaria puede representar una diferencia en el presupuesto diario. Las comidas en restaurantes, las bebidas en los paradores, los alquileres de sombrillas y reposeras, los taxis y las compras en comercios locales son algunos de los consumos que podrían resultar más convenientes si se mantiene la tendencia.
En destinos elegidos habitualmente por los turistas, como Florianópolis, Camboriú y Río de Janeiro, estos gastos forman parte de una porción importante del dinero destinado a las vacaciones. Para quienes viajen desde Tucumán, el nuevo escenario puede ser un factor para evaluar cuánto costará permanecer varios días en la costa brasileña.
Sin embargo, la caída del real no significa que todos los componentes del viaje vayan a abaratarse en la misma proporción. Los pasajes aéreos y buena parte de las reservas de alojamiento se comercializan en dólares, por lo que sus precios no necesariamente acompañarán el movimiento de la moneda brasileña.
Qué tener en cuenta antes de reservar
Para los tucumanos que estén pensando en viajar a Brasil, la clave será calcular por separado los gastos del traslado, el alojamiento y el dinero necesario para permanecer en destino. La cotización del real puede mejorar el poder de compra, pero el resultado final dependerá también de los precios de los servicios turísticos y de la evolución del tipo de cambio durante las próximas semanas.
Por eso, antes de cerrar las vacaciones, conviene comparar las opciones de alojamiento y transporte, revisar las condiciones de las reservas y estimar cuánto se destinará a comidas, movilidad y actividades. Una moneda brasileña más débil puede ofrecer una oportunidad para gastar menos durante la estadía, aunque no garantiza que el viaje completo sea más barato.