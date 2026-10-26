Brasil, más tentador para el verano: qué gastos pueden bajar para los tucumanos

El movimiento se produjo luego de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, que generó una reacción negativa en los mercados financieros. En las primeras operaciones del lunes, el real llegó a depreciarse hasta un 12,2% en el mercado de futuros y se negoció a 5,60 unidades por dólar, frente a las 4,99 del cierre del viernes. En la Argentina, la cotización del real en el Banco Nación bajó un 10,4%, de $317 a $284 por unidad.