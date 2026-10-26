Una banda de K-Pop creada con IA anunció el “embarazo” de su cantante: el insólito caso que indignó a las redes

El episodio encendió las alertas académicas. Zhang Yong, especialista en trabajo social de la provincia de Hubei, advirtió que la inteligencia artificial reduce las barreras de producción, pero empobrece las narrativas profundas y traslada a la audiencia la carga de verificar lo que consume. En una sociedad donde los clones digitales ya enfrentan sanciones comerciales por recomendar cosméticos que no pueden sentir, el caso de BABYQUEEN deja una inquietante lección: cuando el algoritmo intenta plagiar la vida biológica para sobrevivir, la distopía tecnológica deja de ser ficción de pantalla y pasa a ser conversación cotidiana.