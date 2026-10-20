¿Le preguntaste a la inteligencia artificial dónde invertir?

Esta tecnología modifica cómo se evalúan las inversiones, los sectores y las valuaciones. En un contexto que cambia a velocidad récord, decidir bien ya no depende solo de tener más información, sino de saber interpretarla.
Ese es el eje de la charla "Inversiones en la era de la IA: ¿cómo tomar decisiones en este nuevo contexto?", a cargo de Alejo Rodríguez Cacio, director del MBA | EMBA de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. La misma exposición ya abrió una Open Class del Executive MBA en Santa Fe, con una mirada sobre el impacto de la tecnología en las inversiones, los negocios y la toma de decisiones.
Tres ejes ordenan la conversación.
El impacto en las inversiones. Cómo cambia el análisis de una inversión cuando la tecnología transforma la información disponible, la velocidad de los mercados y las herramientas para decidir.
Los sectores con mayor potencial de crecimiento. En este escenario, ¿dónde aparecen las oportunidades?
La lectura de las valuaciones. Cómo interpretar las valuaciones actuales en un contexto de transformación acelerada: ¿qué indican hoy los precios y cómo leerlos con criterio?
Las máquinas responden cada vez más preguntas. Saber cuáles hacer sigue siendo lo difícil.
La exposición forma parte del Open Di Tella, el encuentro organizado por el MBA | EMBA de la Escuela de Negocios, que se realizará el miércoles 21 de octubre en el Hotel Hilton Garden Inn (Miguel Lillo 365) a las 19 hs.
La actividad es gratuita con inscripción previa y se realiza junto a Fundación del Tucumán, que trabaja para acercar universidades de primer nivel al NOA.