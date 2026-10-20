¿Le preguntaste a la inteligencia artificial dónde invertir?

Ese es el eje de la charla "Inversiones en la era de la IA: ¿cómo tomar decisiones en este nuevo contexto?", a cargo de Alejo Rodríguez Cacio, director del MBA | EMBA de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella. La misma exposición ya abrió una Open Class del Executive MBA en Santa Fe, con una mirada sobre el impacto de la tecnología en las inversiones, los negocios y la toma de decisiones.