El plan de John Ternus para sacar a Apple del rezago en IA: más lanzamientos, menos jefes y un riesgo en la calidad

Resumen para apurados
- El nuevo CEO de Apple en California, John Ternus, impulsa un plan con más lanzamientos anuales y menos jefes para superar el rezago de la empresa en inteligencia artificial.
- La demora se debió a su prioridad por la privacidad en dispositivos y sistemas obsoletos como Siri, a diferencia de rivales que usaron procesamiento masivo en la nube.
- La nueva estrategia, visible hacia 2027, busca agilidad operativa, aunque plantea dudas sobre si la reducción de personal afectará la calidad tradicional de sus productos.
Le dieron prioridad a otras cosas, pero no les fue mal, al fin y al cabo Apple transformó la vida cotidiana en lo que respecta a la música, la telefonía y la computación. Después están todos los demás, que sí, tuvieron una inserción más intensa y veloz en el mundo de la Inteligencia Artificial (IA), segmento en el que la compañía de Cupertino (California) intenta ponerse al menos a la altura de los consolidados.
Es una de las metas a corto plazo de John Ternus, que hace un mes, subió a la jefatura general de Apple. Históricamente, la ventaja competitiva de la marca identificada con una manzana radicó en entregar productos terminados, pulidos, casi sin defectos aunque llegaran más tarde. El cambio de estrategia vira hacia aumentar el ritmo de lanzamientos.
¿Hay un riesgo para la calidad de los productos? Mientras se ajustan presupuestos e infraestructura, desde luego, las dudas se plantean sobre si podrán mantener ese nivel de acabado.
El plan
Según publican en Bloomberg, el nuevo CEO quiere acelerar el desarrollo, ampliar el catálogo y dar bastante más peso a la ingeniería. La idea es hacer que Apple avance más rápido y que pueda convertir las ideas en productos de forma más eficiente. Con más claridad, el plan del sucesor de Tim Cook es que la empresa lance dispositivos con mayor frecuencia a lo largo del año, en lugar de concentrar casi todas las novedades en septiembre.
Apple se ha quedado rezagada en la carrera de la Inteligencia Artificial principalmente por decisiones de cultura empresarial y priorización estratégica. La corporación tuvo un enfoque en la privacidad a diferencia de quienes dominan el mercado, que procesan la IA masivamente en la nube usando gigantescos centros de datos, Apple diseñó sus funciones para que corran dentro de los propios dispositivos del usuario. Si bien esto garantiza una mayor privacidad de los datos, limita drásticamente la capacidad de cómputo y el tamaño de los modelos que pueden ejecutar.
Actualización compleja
Siri, es el modelo de entrenamiento lanzado en 2011 por Apple, que se construyó sobre un sistema antiguo pensado para comandos sencillos. Adaptar esa base obsoleta a modelos de lenguaje generativo resultó sumamente difícil, obligando a la compañía a descartar prototipos iniciales y rehacer la infraestructura del asistente casi desde cero, lo que retrasó sustancialmente sus avances.
Mientras sus competidores lanzaron herramientas experimentales en fase beta (en prueba y no finales) para corregirlas en marcha, Apple prioriza productos terminados e integrados sin fricción. Esta prudencia provocó que tardara más tiempo en anunciar sus respuestas e incluso llevara a la directiva a depender temporalmente de acuerdos con terceros (como integrar ChatGPT) para cubrir ciertas áreas.
La idea de Ternus es que, si un producto está terminado, la compañía lo presente sin esperar a la siguiente ventana comercial que por temporada siempre fueron dos. Eso permitiría distribuir la atención mediática durante todo el año y evitar que demasiadas novedades compitan entre sí en pocas semanas.
Los primeros indicios de este cambio llegarían a comienzos de 2027, cuando se esperan los anuncios de los iPhone 18, 18e y el modelo Air 2. Ternus no solo busca mover fechas de presentación. También pretende reducir los puestos de mando intermedio y acercar a los ingenieros directamente a los altos ejecutivos, con menos capas de gestión y decisiones más rápidas.
En una presentación interna, el CEO defendió la idea de que Apple debe conseguir más resultados con menos empleados, según una diapositiva sobre el crecimiento de la plantilla mostrada a sus equipos. Esa filosofía ya se tradujo en recortes: directores y gestores de programas de ingeniería recibieron varias semanas para encontrar otra posición dentro de la compañía o abandonarla. El éxito de esta estrategia dependerá de si logran acelerar la innovación sin erosionar la confianza en la calidad de su hardware y software.