El plan de John Ternus para sacar a Apple del rezago en IA: más lanzamientos, menos jefes y un riesgo en la calidad

Le dieron prioridad a otras cosas, pero no les fue mal, al fin y al cabo Apple transformó la vida cotidiana en lo que respecta a la música, la telefonía y la computación. Después están todos los demás, que sí, tuvieron una inserción más intensa y veloz en el mundo de la Inteligencia Artificial (IA), segmento en el que la compañía de Cupertino (California) intenta ponerse al menos a la altura de los consolidados.