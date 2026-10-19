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Imágenes manipuladas con IA en la escuela: el caso de San Pablo y las jornadas de reflexión

Un informe de Unicef expone el uso intensivo de algoritmos entre chicos de 9 a 17 años. Entre el auxilio escolar y los riesgos de la desinformación o el acoso digital, la urgencia de redefinir los límites en el hogar.

CONTROVERSIA Y REFLEXIÓN. Casos recientes en la provincia demostraron que el debate por la IA ya no es académico sino de convivencia.
CONTROVERSIA Y REFLEXIÓN. Casos recientes en la provincia demostraron que el debate por la IA ya no es académico sino de convivencia.
Por Ariane Armas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Unicef y especialistas alertaron recientemente en Argentina sobre el uso masivo de IA en chicos de 9 a 17 años, pidiendo guía adulta ante riesgos educativos y éticos.
  • La advertencia surge por el auge de chatbots en tareas escolares y casos recientes en Tucumán sobre manipulación indebida de fotos de alumnas con fines de acoso digital.
  • Tucumán debatirá estos desafíos en un congreso provincial para crear un Consejo de Familias y definir pautas pedagógicas que integren la tecnología sin descuidar la ética.
Resumen generado con IA
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