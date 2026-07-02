Autos que circulan sin chofer: así funciona el servicio que sorprende a los argentinos en Miami

Resumen para apurados
- Hinchas argentinos que viajaron a Miami por el Mundial se muestran sorprendidos ante el funcionamiento de los nuevos taxis autónomos sin chofer de la empresa Waymo.
- La tecnología de Alphabet, activa desde 2009, utiliza sensores lidar, radares y cámaras para recrear mapas 3D. El servicio se solicita mediante una aplicación móvil como Uber.
- Este avance marca el inicio del transporte autónomo cotidiano, abriendo debates sobre la seguridad, la legislación de tránsito y el futuro laboral de los choferes tradicionales.
Los miran de reojo. Frenan unos segundos para confirmar que no se trata de un error. Agrandan los ojos, sacan el celular y les toman una foto o graban un video. La secuencia se repite por estas horas en las calles de Miami, donde miles de argentinos llegaron para alentar a la Selección en el partido contra Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial. Entre playas, edificios y centros comerciales, los autos que circulan sin chofer se llevan todas las miradas.
Lo que hasta hace pocos años parecía una idea reservada a series como Black Mirror hoy forma parte del tránsito cotidiano. LA GACETA se subió a uno de los vehículos de Waymo para realizar un recorrido entre el Hotel Riu Plaza Miami Beach y el Pestana Hotel.
El viaje, realizado al mediodía, costó 18 dólares y recorrió unas 10 cuadras en aproximadamente 10 minutos. Durante todo el trayecto, las aceleraciones, los giros y las frenadas quedaron en manos de una computadora.
Cómo se pide
Waymo pertenece a Alphabet, la empresa matriz de Google, y nació en 2009 como un proyecto de conducción autónoma. Después de millones de kilómetros de pruebas, la compañía ofrece hoy un servicio de taxis sin conductor en ciudades como Phoenix, San Francisco, Los Ángeles, Austin y, desde enero de este año, también en Miami.
Pedir uno es prácticamente igual que solicitar un Uber. El usuario descarga la aplicación Waymo One, crea una cuenta y, si todavía no tiene habilitado el servicio, debe esperar un correo electrónico o una notificación que le confirme que ya puede comenzar a pedir viajes. Una vez autorizado, ingresa el punto de partida y el destino, recibe un precio estimado y confirma el recorrido. Cuando el auto llega, las puertas se destraban desde el teléfono y, una vez adentro, solo hace falta presionar el botón "Start Ride" para comenzar el viaje.
Cómo puede manejar un auto sin chofer
El vehículo no circula "a ciegas". Cada unidad está equipada con cámaras, radares y sensores láser conocidos como lidar, capaces de construir un mapa tridimensional del entorno en tiempo real.
Ese sistema detecta peatones, bicicletas, motocicletas, otros vehículos, semáforos y hasta objetos pequeños sobre la calzada. Con esa información, una computadora procesa decenas de decisiones por segundo para acelerar, frenar, cambiar de carril o detenerse cuando las condiciones del tránsito lo requieren.
Durante la experiencia de LA GACETA, el auto respetó los límites de velocidad, cedió el paso a peatones y hasta esquivó vehículos estacionados en doble fila. La sensación extraña dura apenas unos minutos. Después, el volante vacío deja de ser el centro de atención y empieza a llamar la atención la interacción con el sistema. Una voz robótica acompaña todo el recorrido: recuerda colocarse el cinturón de seguridad, ofrece la posibilidad de cambiar la música desde la pantalla y, al finalizar el viaje, despide a los pasajeros con un último mensaje: "Llegaste a destino. No te olvides nada antes de bajar".
Cuánto cuesta y dónde puede circular
Al igual que con Uber, la tarifa varía según la distancia, el horario y la demanda. Sin embargo, estos autos todavía no pueden circular por cualquier parte de Miami. Waymo opera únicamente dentro de una zona previamente autorizada y cartografiada por la empresa. Si el destino elegido queda fuera de esa área, la aplicación directamente no permite solicitar el viaje.
Siniestros
Una de las preguntas más frecuentes entre quienes prueban el servicio es quién responde si el vehículo protagoniza un accidente o comete una infracción. En esos casos, la responsabilidad no recae sobre el pasajero, sino sobre Waymo como operador del servicio. Los autos circulan bajo la legislación del estado de Florida para vehículos autónomos y cuentan con asistencia remota permanente. Si surge algún inconveniente durante el viaje, el pasajero puede comunicarse con un operador a través de la pantalla instalada dentro del vehículo.
Para los habitantes de Miami ya es parte de la rutina. Para miles de argentinos que llegaron a ver el Mundial, en cambio, probablemente sea una de las imágenes que más recuerden del viaje. ¿Hasta dónde llegará esta tecnología? ¿Qué ocurrirá el día que un vehículo autónomo falle? ¿Cómo cambiará el trabajo de millones de personas que hoy viven de manejar un taxi o un auto de aplicaciones? Son preguntas que quedan flotando al bajar. Sí parece claro que, en algunas calles de Estados Unidos, el futuro ya empezó a circular.