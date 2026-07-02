Autos que circulan sin chofer: así funciona el servicio que sorprende a los argentinos en Miami

Durante la experiencia de LA GACETA, el auto respetó los límites de velocidad, cedió el paso a peatones y hasta esquivó vehículos estacionados en doble fila. La sensación extraña dura apenas unos minutos. Después, el volante vacío deja de ser el centro de atención y empieza a llamar la atención la interacción con el sistema. Una voz robótica acompaña todo el recorrido: recuerda colocarse el cinturón de seguridad, ofrece la posibilidad de cambiar la música desde la pantalla y, al finalizar el viaje, despide a los pasajeros con un último mensaje: "Llegaste a destino. No te olvides nada antes de bajar".