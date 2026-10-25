Cuáles son los nombres de bebés más elegidos en Argentina y qué esconden sus significados

En el segmento de nenas, Isabella (variante de Isabel) simboliza "promesa de Dios", mientras que Olivia, de raíz latina, se vincula con "la que trae paz". En la misma línea, Emilia se traduce como "trabajadora" o "la que se esfuerza", Emma representa lo "entero" o "universal", y la tradicional Catalina refiere a la pureza y lo "íntegro".