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Conmoción en Córdoba: murió un nene de 3 años tras ser encontrado en una pileta

La comunidad de San Marcos Sierras está conmocionada tras el deceso del pequeño. Su madre lo encontró en la pileta de la vivienda y lo trasladó de urgencia al centro médico.

Imágen ilustrativa. Un niño de tres años falleció tras ahogarse en una pileta en Córdoba.
Imágen ilustrativa. Un niño de tres años falleció tras ahogarse en una pileta en Córdoba.
Por Lourdes Agustina Correa Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un nene de tres años murió ahogado el domingo tras caer a una pileta en su casa de San Marcos Sierras, Córdoba, según confirmaron fuentes oficiales.
  • Su madre lo halló inconsciente en el agua y lo trasladó de urgencia a un centro de salud local, donde los médicos no lograron reanimarlo.
  • La Justicia de Córdoba investiga el hecho y espera pericias para esclarecer cómo ocurrió la tragedia y determinar eventuales responsabilidades.
Resumen generado con IA

Un niño de tres años falleció tras ser hallado dentro de una pileta en una vivienda particular de la localidad de San Marcos Sierras, en el departamento Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba.

El trágico suceso se registró durante la jornada del domingo y provocó una honda conmoción en la zona. De acuerdo con las primeras informaciones policiales y judiciales, fue la propia madre del pequeño quien lo encontró sin signos vitales en el espejo de agua del domicilio familiar.

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En medio de la conmoción, la mujer trasladó de urgencia a su hijo hasta el centro de salud local con claros signos de ahogamiento. Pese a los esfuerzos e intervención inmediata por parte del personal médico de la institución para intentar reanimarlo y estabilizar la situación, finalmente se confirmó el deceso del nene.

Qué se sabe sobre las circunstancias en la vivienda

Por el momento no trascendieron mayores precisiones sobre la dinámica exacta de los hechos ni sobre la supervisión en el inmueble al momento del episodio. Las autoridades locales mantienen estricta reserva de las pericias mientras intentan determinar el contexto preciso en el cual el menor terminó dentro del agua.

Especialistas en la materia recuerdan habitualmente la extrema rapidez y el silencio con el que pueden ocurrir este tipo de accidentes domésticos.

La intervención judicial y el avance de la causa

El episodio es materia de investigación exhaustiva a través de la Justiciade Córdoba. La fiscalía interviniente instruye las actuaciones pertinentes para determinar si existieron responsabilidades o negligencias, al tiempo que aguarda el resultado final de los informes periciales encargados.

Mientras avanza la causa en el noroeste cordobés, la comunidad de San Marcos Sierras permanece conmocionada a la espera de precisiones oficiales sobre el lamentable suceso.

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