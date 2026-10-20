Cierran las Termas de Fiambalá: se evalúa el vínculo con la muerte de un niño de 10 años

Según el periódico El Ancasti, la noticia generó malestar entre los emprendedores del rubro turístico, que se encontrarán entre los primeros afectados. “Agradecemos la comprensión de nuestros vecinos y visitantes y solicitamos mantenerse informados a través de canales oficiales”, cerró el mensaje, firmado también por Turismo de Fiambalá y por el intendente Raúl Úsqueda. Sin embargo, no se notificó una fecha de reapertura del sector.