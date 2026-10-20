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Cierran las Termas de Fiambalá: se evalúa el vínculo con la muerte de un niño de 10 años

El Ministerio de Salud analizará muestras de agua mientras los equipos de investigación buscan reconstruir las posibles exposiciones del niño.

Cierran las Termas de Fiambalá: se evalúa el vínculo con la muerte de un niño de 10 años
Foto: Instagram/laorejonaviajera
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El municipio de Fiambalá cerró preventivamente sus termas este lunes para investigar su nexo con la muerte de un niño de 10 años por una ameba.
  • El Instituto Malbrán confirmó la presencia de Naegleria fowleri en la víctima. Salud analiza muestras de agua y rastrea las exposiciones del menor en los últimos 12 días.
  • La clausura por tiempo indefinido genera incertidumbre en el sector turístico local, mientras las autoridades descartan un brote al considerarlo un caso aislado.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de Fiambalá informó este lunes la suspensión de actividades en el Complejo Termal. Según comunicaron mediante un aviso oficial, el Ministerio de Salud actuará tomando muestras y analizando el agua en la jurisdicción. En paralelo, la cartera de salud confirmó la muerte de un niño de 10 años por un caso de meningoencefalitis.

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Según el periódico El Ancasti, la noticia generó malestar entre los emprendedores del rubro turístico, que se encontrarán entre los primeros afectados. “Agradecemos la comprensión de nuestros vecinos y visitantes y solicitamos mantenerse informados a través de canales oficiales”, cerró el mensaje, firmado también por Turismo de Fiambalá y por el intendente Raúl Úsqueda. Sin embargo, no se notificó una fecha de reapertura del sector.

Murió un niño de 10 años en Fiambalá

El Ministerio de Salud de Catamarca emitió un comunicado informando que el Laboratorio Nacional de Referencia ANLIS-Malbrán notificó un caso de meningoencefalitis amebiana primaria. El cuadro fue causado por Naegleria fowleri, un microorganismo unicelular también denominado “ameba comecerebros” y dejó como resultado la muerte de un niño de 10 años que estuvi internado en el Hospital de Niños Eva Perón.

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Para confirmar que se trataba de la ameba y ante la sospecha del equipo de infectología del Hospital, se realizó un análisis por PCR en tiempo real que confirmó la presencia del organismo en la muestra del líquido cefalorraquídeo tomada del niño.

El vínculo entre el fallecimiento del niño y el cierre del Complejo Termal está dado por la doble notificación oficial –de la Municipalidad y del Ministerio de Salud–. Los equipos de investigación seguirán reconstruyendo las exposiciones que pudo haber tenido el niño a ambientes propicios para el microorganismo durante los 12 días previos al inicio de los síntomas.

Qué es la Naegleria fowleri

De momento, Catamarca no registró nuevos casos para sumar a la situación epidemiológica, por lo que la muerte del niño en principio fue catalogada como un caso aislado. “La Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que puede encontrarse en aguas dulces templadas o calientes”, señaló el Ministerio. Como sus características, se mencionaron:

  • Es un microorganismo que genera una infección muy poco frecuente, con escasos registros en el mundo.
  • Se produce cuando el agua que contiene la ameba ingresa por la nariz.
  • No se transmite de persona a persona, por lo que no existe riesgo para familiares, convivientes, personal de salud u otros contactos del niño.
  • No se adquiere por beber agua que la contenga.

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