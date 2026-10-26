Quién era El Komanche: el éxito con Ibai Llanos, su batalla contra la salud mental y el preocupante último mensaje antes de su muerte

Los últimos meses de actividad

Durante 2022 vivió un fuerte quiebre personal impulsado por una "funa" o campaña de odio masivo en redes sociales, el fracaso de un proyecto profesional y un diagnóstico grave de trombosis. La crisis culminó en un intento de quitarse la vida en un hotel de Madrid tras sufrir un robo durante un viaje a Ibiza. Posterior a ese episodio regresó a la casa de sus padres en El Salvador, donde permaneció aislado un mes. Tiempo después admitió que muchas de las controversias públicas en las que se vio envuelto derivaban de impulsos causados por sus padecimientos psicológicos. En esa etapa, personalidades como AuronPlay mantuvieron contacto constante con la familia para monitorear su evolución y apoyarlo en su regreso a las plataformas.