Quién era El Komanche: el éxito con Ibai Llanos, su batalla contra la salud mental y el preocupante último mensaje antes de su muerte
El reconocido creador de contenido salvadoreño fue hallado sin vida en Monterrey. Su representante confirmó la noticia y encendió las alarmas sobre el acoso en redes sociales y el impacto en la salud mental de la comunidad digital.
Resumen para apurados
- El streamer salvadoreño Carlos Gómez, El Komanche, fue hallado sin vida este lunes en su casa de Monterrey, México, en circunstancias investigadas por la fiscalía.
- Coorganizador de Squid Craft Games, había revelado graves diagnósticos de salud mental, previos intentos de suicidio y un fuerte desgaste por el acoso en redes sociales.
- El fallecimiento reavivó el debate sobre el odio digital y la salud mental de los streamers, mientras la comunidad y colegas reclaman medidas urgentes contra el ciberacoso.
Este lunes se confirmó la muerte del reconocido streamer salvadoreño de 30 años El Komanche. El joven fue hallado sin vida en su residencia de Monterrey, según el reporte de medios locales. La muerte fue confirmada por su representante, Byron Reyes, quien se comunicó con la familia, a la vez que condenó los actos de acoso en redes sociales, algo que también reprobaron otros creadores de contenido.
El anuncio ocurrió este lunes. A través de su cuenta de Instagram, Reyes lamentó el fallecimiento del joven e informó cuáles eran los próximos proyectos del streamer. Además, dedicó un apartado a las críticas sin reservas en redes sociales y su efecto en la salud mental de los creadores de contenido. De acuerdo con reportes periodísticos locales, el cuerpo habría sido localizado este domingo en un inmueble de la colonia Paseo de las Cumbres, aunque la Fiscalía de Nuevo León aún no ha confirmado oficialmente la identidad ni las causas del deceso.
Trayectoria en plataformas digitales
Carlos Mauricio Gómez, más conocido como El Komanche en medios sociales, era un streamer que convocó a una gran comunidad en la que sumaba casi tres millones de seguidores. En Twitch, donde realizaba las transmisiones, reunía unos 1.7 millones de fanáticos, mientras que en Instagram contaba con unos 889 mil usuarios.
El Komanche nació el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, San Vicente, El Salvador. Comenzó a transmitir en Twitch en 2015, en un contexto marcado por dificultades socioeconómicas, antes de conseguir una audiencia estable.
El salto a la fama internacional y Squid Craft Games
El éxito mediático le llegó entre 2020 y 2022, con directos de Just Chatting, vlogs y videojuegos como Grand Theft Auto, Minecraft y Fortnite. En ese periodo estableció colaboraciones con Fernanfloo, otro creador salvadoreño, lo que le dio notoriedad en Centroamérica. También trabajó con Ibai Llanos, lo que amplió su alcance fuera de la región.
Uno de sus puntos de mayor reconocimiento fue la coorganización de los Squid Craft Games, un exitoso torneo en línea de Twitch que recreaba los desafíos de la serie surcoreana El juego del calamar dentro del videojuego Minecraft. Junto con Auronplay y El Rubius llevaron a cabo la competencia que reunía a cientos de creadores durante varios días con pruebas de habilidad, supervivencia, memoria y estrategia inspiradas en juegos infantiles, eliminando a la gran mayoría hasta que solo quedaba uno en pie.
La serie alcanzó cifras históricas de audiencia global en Twitch y se convirtió en una de las producciones comunitarias más vistas en español.
Se involucró también en la Kings League Américas, otra iniciativa dentro del ecosistema de creadores hispanohablantes. En octubre de 2025 participó como invitado en GAMERGY INDES, un encuentro gamer realizado en El Salvador junto al también streamer La Parce.
Los antecedentes de salud mental
A lo largo de su trayectoria acumuló 11,197 horas de transmisión en Twitch, con un pico histórico de 28,820 espectadores simultáneos en un solo directo. En Kick, plataforma donde también transmitía, su comunidad rondaba entre 27,000 y 33,600 usuarios.
Gómez reveló públicamente en al menos dos ocasiones que intentó quitarse la vida, a la vez que padecía de trastornos mentales diagnosticados. En una charla con el creador de contenido Tio Shur, emitida en marzo de 2023, El Komanche dijo que los peores momentos de su vida llegaron cuando intentó suicidarse tres veces y que fue internado en un hospital psiquiátrico en cada una de esas ocasiones.
Revelaciones sobre sus diagnósticos y crisis personales
En el diálogo con el comunicador, Komanche explicó que en 2014 recibió el diagnóstico formal de depresión y trastorno bipolar. El psiquiatra que lo atendió le dijo que los síntomas venían desde los nueve años, aunque el diagnóstico no llegó sino hasta los 19. Dijo que la última vez que atravesó un intento de suicidio antes del video de 2023 fue “hace dos o tres años”, es decir, alrededor de 2020 o 2021 respecto a esa conversación. “Una de las pocas cosas que a mí me hacía feliz era ver los videos de Rubius, Auronplay, Fernanfloo, estos ídolos que son para mí, que me sacaron una sonrisa”, contó.
Siete meses después de aquella revelación, en octubre de 2023, el creador de contenido publicó un video en YouTube que abrió con una desgarradora declaración: “Me llamo Carlos y hace un mes intenté suicidarme”. En esa transmisión detalló que llegó a acumular cinco diagnósticos de salud mental: depresión, ansiedad, trastorno bipolar, obsesión y esquizofrenia. Al finalizar la grabación, expuso en pantalla su informe psicológico y reconoció que, tras alcanzar la estabilidad económica con el streaming, decidió abandonar el tratamiento médico, decisión que agravó su cuadro emocional.
Los últimos meses de actividad
Durante 2022 vivió un fuerte quiebre personal impulsado por una "funa" o campaña de odio masivo en redes sociales, el fracaso de un proyecto profesional y un diagnóstico grave de trombosis. La crisis culminó en un intento de quitarse la vida en un hotel de Madrid tras sufrir un robo durante un viaje a Ibiza. Posterior a ese episodio regresó a la casa de sus padres en El Salvador, donde permaneció aislado un mes. Tiempo después admitió que muchas de las controversias públicas en las que se vio envuelto derivaban de impulsos causados por sus padecimientos psicológicos. En esa etapa, personalidades como AuronPlay mantuvieron contacto constante con la familia para monitorear su evolución y apoyarlo en su regreso a las plataformas.
Los meses previos a su fallecimiento estuvieron marcados por constantes tensiones públicas e intensas campañas en plataformas digitales. En noviembre de 2025 enfrentó un "baneo" de siete días en Twitch tras una disputa con el streamer Pereira que derivó en acusaciones de racismo. Meses más tarde, en enero de 2026, anunció su salida definitiva de la plataforma morada señalando la hostilidad de parte de la comunidad, aunque continuó activo en redes como Kick, YouTube y TikTok. A finales de septiembre de 2026, volvió a situarse en el centro de las críticas tras nuevas acusaciones públicas por parte de creadoras de contenido.
La desgaradora última publicación
Su última manifestación pública se registró el 19 de octubre en X (antes Twitter), donde escribió: “Los días simplemente no mejoran”. La publicación acumula millones de impresiones tras conocerse la noticia. Respecto del hallazgo, el cuerpo fue localizado por los propietarios del inmueble que alquilaba en la calle Paseo de Niza, en la colonia Paseo de Cumbres, luego de que vecinos reportaran la puerta abierta desde el día previo. De acuerdo con informes preliminares de medios locales, la escena no presentaba signos visibles de violencia, mientras la Fiscalía de Nuevo León continúa con las pericias correspondientes para confirmar la causa fehaciente del deceso.