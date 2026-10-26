Detuvieron a un sospechoso por un femicidio en Buenos Aires y lo vinculan con el caso de Daniela Villalba

Las historias de las víctimas también reflejan realidades complejas. Villalba, de 29 años, era madre de un hijo. En tanto, Fernández, de 27 años, había trabajado hasta febrero de este año en una cadena de comidas rápidas y atravesaba una difícil situación económica con deudas bancarias; según el testimonio de su compañera, había comenzado a ofrecer servicios recientemente. De confirmarse judicialmente la responsabilidad de Tavella en ambos sucesos, los investigadores sostienen que se estarías ante un posible asesino en serie, una hipótesis que trae de inmediato el recuerdo de "El Loco de la Ruta", quien entre 1996 y 1999 se cobró la vida de al menos 14 mujeres en Mar del Plata.