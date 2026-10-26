Detuvieron a un sospechoso por un femicidio en Buenos Aires y lo vinculan con el caso de Daniela Villalba
La Policía de la Ciudad detuvo en Monserrat a un hombre de 28 años por el crimen de Tatiana Fernández en Retiro. La clave telefónica y el patrón de las escenas vincularon el hecho con el femicidio de Daniela Villalba en Córdoba.
Resumen para apurados
- La Policía de la Ciudad detuvo el domingo en CABA a Renato Tavella por el femicidio de Tatiana Fernández, al sospecharse que también asesinó a Daniela Villalba en Córdoba.
- El rastreo de un celular cordobés ubicó al acusado en Monserrat. Ambas víctimas fueron halladas bajo sábanas y sin sus teléfonos, lo que reveló un mismo patrón criminal.
- La Justicia aguarda peritajes forenses para determinar la mecánica del crimen y definir si Tavella actuó como un femicida serial en distintas provincias del país.
Un hombre de 28 años fue detenido en Buenos Aires por la muerte de una trabajadora sexual este domingo. La División Homicidios de la Policía de la Ciudad arrestó ayer domingo por la noche a Renato Iván Tavella tras el hallazgo de Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, en un departamento ubicado en el barrio de Retiro. La investigación estableció una posible vinculación con el caso de Daniela Villalba, la joven de 29 años asesinada en Córdoba.
La causa por el femicidio de Villalba en el barrio Cofico sumó una nueva línea que podría conectar ese crimen con el de la joven porteña encontrada sin vida en un alquiler temporario de Retiro. La detención se produjo mientras las fuerzas de seguridad indagaban el deceso de Fernández en CABA. El sospechoso fue capturado en su habitación del primer piso del Hotel Centro 1555, ubicado sobre la calle Presidente Perón al 1500, zona de Monserrat, a 17 cuadras del inmueble del hecho.
La pista del teléfono y el perfil del sospechoso
Tatiana Fernández publicitaba sus servicios en el sitio de escorts Gemidos y fue encontrada sin vida bajo una sábana en una cama de dos plazas en el departamento que compartía con otra profesional tras la cita con un cliente. La propia compañera, que denunció el hecho al 911, aportó el apodo de este individuo, simplemente “Iván”. Pronto los efectivos hallaron el cuerpo desnudo de la víctima.
El número de teléfono usado por Tavella, con característica cordobesa, fue la clave que permitió seguirlo hasta su lugar de residencia, donde se identificó que era oriundo de Huerta Grande. El domicilio que fijó ante las autoridades es una importante casaquinta en Villa Giardino.
Puntos en común entre los crímenes
En ambos casos, tanto el de Villalba como el de Fernández, ningún celular fue hallado; esta es una de las particularidades comunes que podrían unir ambos episodios. Además, los dos cuerpos fueron cubiertos por sábanas tras el femicidio. El ataque contra Villalba también fue alertado por una amiga suya.
La Justicia cordobesa, a través de la Fiscalía de Violencia de Género y Familiar dirigida por el fiscal Pablo Camacho, había identificado a Tavella días antes del crimen en CABA. La coincidencia que lo unió a la muerte de Fernández llegó a través de la línea telefónica que supuestamente usó para coordinar el encuentro en Retiro.
La actuación judicial y los peritajes forenses
Así, el fiscal porteño Matías Di Lello, inicialmente a cargo de esclarecer el hecho en Retiro, considerado un femicidio por sus características, ordenó un seguimiento de cámaras y requirió un allanamiento. La sospecha con respecto al vínculo con el asesinato en Cofico fue inmediata, y poco después los investigadores supieron del pedido de captura emitido por la fiscalía de Camacho en Córdoba.
Posteriormente, Di Lello requirió el operativo en el Hotel Centro 1555, a donde apuntaban las filmaciones. Poco después, Guillermo Rongo, el juez de la causa en Buenos Aires, asumió el control del expediente, inicialmente delegado en la fiscalía.
Un sombrío antecedente en la memoria criminal
En las últimas horas, los peritos avanzan sobre los exámenes forenses para precisar las mecánicas de los ataques. En la causa de Daniela Villalba, la autopsia confirmó que sufrió varios cortes en sus brazos —compatibles con heridas defensivas— antes de ser degollada en su vivienda. Por su parte, los estudios sobre el cuerpo de Tatiana Fernández indicaron que no presentaba lesiones traumáticas visibles a simple vista, por lo que los análisis en la Morgue Judicial resultarán determinantes.
Las historias de las víctimas también reflejan realidades complejas. Villalba, de 29 años, era madre de un hijo. En tanto, Fernández, de 27 años, había trabajado hasta febrero de este año en una cadena de comidas rápidas y atravesaba una difícil situación económica con deudas bancarias; según el testimonio de su compañera, había comenzado a ofrecer servicios recientemente. De confirmarse judicialmente la responsabilidad de Tavella en ambos sucesos, los investigadores sostienen que se estarías ante un posible asesino en serie, una hipótesis que trae de inmediato el recuerdo de "El Loco de la Ruta", quien entre 1996 y 1999 se cobró la vida de al menos 14 mujeres en Mar del Plata.