El Niño en Argentina: qué provincias podrían tener más lluvias durante el verano 2027
El fenómeno de El Niño podría modificar el clima en Argentina durante el verano 2027, con lluvias por encima de lo normal en algunas regiones y riesgos de inundaciones. Qué anticipan los pronósticos y qué se sabe sobre la Costa Atlántica.
Resumen para apurados
- Meteorólogos advierten que El Niño provocará lluvias sobre lo normal en el centro y noreste de Argentina durante el verano, aumentando el riesgo de crecidas e inundaciones.
- El escenario responde a la saturación de suelos y la crecida de los ríos Paraná y Uruguay, que ya causaron evacuaciones en Entre Ríos y maniobras preventivas en Yacyretá.
- El impacto previsto para el verano afectará al agro, áreas urbanas y el turismo costero, exigiendo un monitoreo hidrológico continuo ante eventuales récords de precipitaciones.
El fenómeno de El Niño mantiene bajo seguimiento a los especialistas por su posible impacto en el clima de la Argentina durante los próximos meses. Los pronósticos estacionales anticipan una mayor probabilidad de lluvias por encima de los valores habituales en amplias zonas del país, un escenario que podría favorecer las inundaciones, los anegamientos y las complicaciones en áreas con suelos saturados.
Sin embargo, las condiciones no serán iguales en todas las regiones. Mientras el noreste, el Litoral y sectores del centro del país podrían recibir precipitaciones superiores a las normales, algunas zonas del noroeste argentino y del extremo sur de la Patagonia podrían atravesar períodos más secos. El panorama también abre interrogantes sobre el verano 2027 y las vacaciones, aunque todavía es temprano para establecer cómo estará el tiempo en destinos turísticos específicos durante enero y febrero.
El Niño en Argentina: qué se espera para cada región del país
El pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) permite identificar tendencias para octubre, noviembre y diciembre, pero no anticipar con precisión las condiciones de cada jornada del verano. Por eso, el análisis regional resulta clave para comprender dónde podrían concentrarse las lluvias y qué áreas deberán prestar atención a la disponibilidad de agua.
- NEA: Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa
El riesgo aumenta cuando las precipitaciones se concentran en pocas horas o se producen sobre terrenos que ya acumulan demasiada humedad. En esas condiciones, el agua pierde capacidad de infiltración y puede acumularse rápidamente en las zonas bajas.
La evolución de los cursos de agua también será un factor importante para evaluar posibles complicaciones en las localidades más vulnerables.
- Litoral: preocupación por las crecidas del Paraná y el Uruguay
Los niveles de los ríos Paraná y Uruguay serán determinantes para conocer la evolución de la situación. Las crecidas no dependen solamente de las lluvias que caen en una ciudad, sino también del agua que llega desde las cuencas superiores y de las precipitaciones registradas en Brasil, Paraguay y otros sectores de la región.
En Concordia, Entre Ríos, la crecida del río Uruguay ya obligó a evacuar familias, mientras que la represa de Yacyretá realizó maniobras ante el incremento del caudal que llegaba al embalse, según los antecedentes consignados en el informe.
Si las lluvias persisten y coinciden con niveles elevados de los ríos, podrían aumentar los riesgos de inundaciones urbanas y rurales. Por eso, el monitoreo hidrológico será tan importante como el seguimiento de los pronósticos meteorológicos.
- Cuyo: las nevadas podrían mejorar las reservas de agua
Sin embargo, el resultado dependerá de la cantidad de nieve acumulada, su contenido de agua y las condiciones del deshielo. Las nevadas abundantes no garantizan por sí solas una recuperación inmediata de las reservas.
Al mismo tiempo, las precipitaciones y los fenómenos asociados a la nieve pueden complicar la circulación por los pasos cordilleranos y las rutas que conectan con Chile.
- Córdoba, La Pampa y Santa Fe: riesgo de campos anegados
El agua puede favorecer inicialmente la humedad necesaria para los cultivos, pero las precipitaciones acumuladas también pueden generar problemas cuando los suelos no logran absorber nuevos aportes.
Entre las principales dificultades aparecen los retrasos en las tareas agrícolas, los caminos rurales intransitables y los lotes anegados. En las ciudades, las consecuencias dependerán de la intensidad de las tormentas y de la capacidad de los sistemas de drenaje.
La sucesión de episodios lluviosos, sin períodos suficientes para que el suelo se seque, puede agravar los efectos de nuevas precipitaciones.
- Buenos Aires y el AMBA: qué puede pasar con las lluvias
Uno de los factores que puede agravar la situación es la saturación del suelo. Cuando la tierra ya contiene grandes cantidades de agua, disminuye su capacidad de absorber nuevas precipitaciones y aumenta el escurrimiento superficial.
En el AMBA, las tormentas intensas pueden ocasionar anegamientos en calles, dificultades en el tránsito y complicaciones en barrios con sistemas de drenaje insuficientes. En las áreas rurales, el exceso de agua puede afectar los cultivos y dificultar el acceso a los establecimientos agropecuarios.
De todos modos, una tendencia trimestral más lluviosa no significa que vaya a llover todos los días ni que todas las localidades tendrán las mismas condiciones.
- Patagonia: más precipitaciones en el norte y posibles períodos secos en el sur
En estas zonas será importante seguir el comportamiento de los cursos de agua, el estado de los caminos y las condiciones de las localidades más expuestas.
En contraste, Tierra del Fuego y algunas áreas de la Patagonia andina presentan señales de una mayor probabilidad de condiciones secas. Esto muestra que el impacto de El Niño no se traduce necesariamente en un aumento uniforme de las lluvias en todo el territorio nacional.
- NOA: la disponibilidad de agua, una de las principales preocupaciones
Si el déficit de lluvias persiste, podría dificultar la recuperación de la humedad del suelo y mantener la presión sobre la disponibilidad de agua, especialmente en áreas donde las temperaturas sean elevadas.
Por eso, el seguimiento de las precipitaciones será importante para evaluar la evolución de las reservas hídricas y las necesidades de cada zona.
Verano 2027: qué puede pasar con el clima en la Costa Atlántica
La evolución de El Niño también genera interrogantes sobre el próximo verano, cuando millones de personas se trasladan a destinos turísticos de la costa bonaerense. Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y el Partido de La Costa aparecen entre los lugares cuyo comportamiento meteorológico despierta interés de cara a las vacaciones.
El informe menciona la posibilidad de que el fenómeno conocido como Súper Niño se extienda hasta marzo del próximo año, de acuerdo con advertencias atribuidas a la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Sin embargo, esta posibilidad no permite afirmar que toda la temporada de verano será lluviosa ni que las vacaciones en la Costa Atlántica estén en riesgo de manera generalizada.
Algunos modelos plantean una mayor probabilidad de precipitaciones en determinados sectores del país, incluida parte de la costa bonaerense, además de la posibilidad de temperaturas inferiores a las habituales en algunos períodos.
Esto no descarta las olas de calor. Durante el verano podrían alternarse jornadas de temperaturas elevadas con tormentas, períodos húmedos y lapsos de tiempo estable. La duración de los períodos de calor dependerá de la evolución concreta de las condiciones meteorológicas.
¿El Niño puede provocar inundaciones en Argentina durante el verano?
El aumento de la probabilidad de lluvias no significa que necesariamente se produzcan inundaciones. Para que ocurran anegamientos o crecidas importantes también influyen las condiciones previas del suelo, la intensidad de las precipitaciones, el estado de los ríos y la capacidad de drenaje de cada localidad.
Las zonas que ya presentan suelos saturados o cursos de agua con caudales elevados requieren especial atención, porque nuevas lluvias pueden agravar los problemas existentes.
En el informe se plantea la posibilidad de que el período alcance niveles de lluvia e inundaciones elevados en comparación con registros históricos desde 1950. Sin embargo, esa afirmación debe interpretarse con cautela: el pronóstico estacional identifica tendencias y probabilidades, pero no confirma por sí solo que se producirá un récord ni permite determinar qué ciudades serán afectadas.