El Niño en Argentina: qué provincias podrían tener más lluvias durante el verano 2027

Sin embargo, las condiciones no serán iguales en todas las regiones. Mientras el noreste, el Litoral y sectores del centro del país podrían recibir precipitaciones superiores a las normales, algunas zonas del noroeste argentino y del extremo sur de la Patagonia podrían atravesar períodos más secos. El panorama también abre interrogantes sobre el verano 2027 y las vacaciones, aunque todavía es temprano para establecer cómo estará el tiempo en destinos turísticos específicos durante enero y febrero.