"Súper Niño" en Argentina: cuándo alcanzaría su pico y cómo podría afectar al clima durante el verano
El fenómeno climático podría intensificarse hacia diciembre y sus efectos se extenderían durante los primeros meses de 2027. El especialista Inti Bonomo explicó por qué la nubosidad persistente puede mantener las temperaturas frescas en plena primavera.
Resumen para apurados
- El especialista Inti Bonomo advirtió que el fenómeno "Súper Niño" alcanzaría su pico en Argentina en diciembre debido a la intensificación del calentamiento del océano Pacífico.
- Las jornadas frías y grises de octubre respondieron a una mayor nubosidad que bloqueó la radiación solar, generada por el constante transporte de humedad hacia el centro del país.
- Los efectos de humedad y temperaturas moderadas se prolongarían durante el verano y hasta inicios del otoño, por lo que instan a seguir los pronósticos de cada región.
Las jornadas grises, la escasa presencia del sol y las temperaturas frescas de octubre abrieron interrogantes sobre el comportamiento del clima en la Argentina. En este contexto, el licenciado en Ciencias Ambientales Inti Bonomo analizó el impacto de El Niño y explicó cómo el calentamiento del océano puede modificar las condiciones atmosféricas y repercutir en distintas regiones del país.
Durante una entrevista con LN+, el especialista señaló que el fenómeno todavía podría intensificarse y ubicó en diciembre el momento en que alcanzaría su mayor desarrollo. Además, advirtió que algunos de sus efectos podrían prolongarse hasta febrero, marzo o abril de 2027.
Súper Niño: cuándo alcanzaría su máxima intensidad
Según la proyección presentada por Bonomo, el calentamiento oceánico asociado a El Niño continuaría aumentando durante las próximas semanas, con un posible pico en diciembre.
El especialista, sin embargo, aclaró que estas estimaciones están sujetas a modificaciones. “Son pronósticos, no dejan de ser pronósticos”, remarcó al referirse a la evolución del fenómeno.
También explicó que el pico de El Niño no significa necesariamente que diciembre vaya a ser el mes más lluvioso o más frío en todas las localidades argentinas. Se trata del momento en que la anomalía positiva de la temperatura del océano alcanzaría su máximo antes de comenzar a disminuir.
La influencia sobre la atmósfera, en cambio, podría continuar durante los meses siguientes. Bonomo señaló que la humedad acumulada durante el desarrollo del fenómeno mantendría sus efectos durante parte del verano y el comienzo del otoño.
“Va a seguir hasta febrero, marzo, abril, por lo menos”, sostuvo al explicar cuánto podría extenderse la presencia de humedad.
Por qué octubre registra días grises y temperaturas frescas
Uno de los puntos centrales de la explicación fue la persistencia de la nubosidad en distintas zonas del centro de la Argentina. Aunque El Niño está asociado con un calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, sus efectos sobre el tiempo no son iguales en todas las regiones.
De acuerdo con Bonomo, las alteraciones en la circulación atmosférica pueden favorecer el transporte de humedad hacia el territorio argentino y contribuir a la formación de extensas capas de nubes.
“Tenemos esta gran capa de nubes que nos está tapando el sol”, describió durante la entrevista.
La cobertura nubosa reduce la cantidad de radiación solar que llega directamente a la superficie terrestre. Por eso, incluso cuando las temperaturas globales muestran una tendencia al aumento, algunas regiones pueden experimentar jornadas frescas y con poca amplitud térmica.
Para explicar este mecanismo, el especialista comparó el comportamiento de las nubes con el de la ropa de distintos colores bajo el sol. Mientras los colores claros reflejan una mayor proporción de la radiación, los oscuros absorben más energía.
En el caso de la nubosidad, parte de la radiación solar se refleja antes de alcanzar el suelo, lo que limita el calentamiento durante el día.
Cómo puede influir El Niño en las temperaturas del verano
El comportamiento de las nubes también tiene efectos sobre la pérdida de calor. Según explicó Bonomo, además de reducir parte de la energía solar que llega durante el día, la nubosidad puede dificultar que el calor acumulado cerca de la superficie escape hacia la atmósfera.
Este doble mecanismo puede moderar las variaciones de temperatura entre el día y la noche. Por ese motivo, la persistencia de las nubes no implica únicamente jornadas más frescas, sino que también puede contribuir a mantener temperaturas nocturnas más estables.
De cara al verano, la evolución de El Niño y la respuesta de la atmósfera serán factores importantes para observar. Sin embargo, el especialista advirtió que no es posible trasladar una proyección general del fenómeno a un pronóstico exacto para cada ciudad.
El posible pico de diciembre y la continuidad de la humedad durante los primeros meses de 2027 son, por ahora, estimaciones que deberán contrastarse con la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas.
Por eso, para conocer cómo se manifestará el fenómeno en cada región argentina, será necesario seguir los pronósticos meteorológicos y las actualizaciones de los organismos especializados.