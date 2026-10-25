Lula votó y acusó a Bolsonaro de querer gobernar Brasil con la bandera de EEUU

“Estoy acá por el pueblo brasileño”, afirmó ante la prensa, según medios nacionales e internacionales. También agradeció las muestras de apoyo que recibió durante los últimos días de campaña y aseguró que el respaldo popular lo conmovió. “Voy a votar agradecido al pueblo brasileño. Lo que el pueblo ha hecho conmigo en estos días es muchísimo, no hay forma de pagarlo”, expresó.