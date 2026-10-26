Dejó la computadora en el auto para hacer las compras y se la robaron: el supermercado deberá pagarle $4,5 millones

El dictamen judicial ordenó también que la compañía afronte la totalidad de las costas del proceso e impuso una tasa de interés del 6% anual desde el momento del robo hasta la fecha de la sentencia, a la que luego se sumará la tasa pasiva más alta del Banco Provincia hasta el cobro efectivo. El fallo ratifica que estacionar para hacer las compras nunca exime al comercio de vigilar lo ajeno.