Instalaron una antena de celulares a metros de su casa y, tras 26 años de juicio, recibirán una indemnización millonaria

Lo que comenzó como una imponente estructura metálica amenazando el patio de su vivienda se transformó en un calvario judicial que demandó más de dos décadas de reclamos. Tras un extenso proceso iniciado en mayo de 2000, el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 11 de Lomas de Zamora condenó a dos empresas de telefonía a pagar una indemnización millonaria de $16,5 millones de pesos, más intereses, a una pareja afectada por la instalaciónde una antena ilegal de celulares en un barrio residencial del Gran Buenos Aires.