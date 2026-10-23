Dos árboles de su vecina destruyeron parte de su casa y ahora deberá indemnizarlo con $5,9 millones
Un jubilado de 70 años de Mar del Plata recibirá $5,9 millones, más intereses y el costo actualizado de las reparaciones, luego de que dos árboles de su vecina cayeran sobre su casa durante un temporal. La Justicia también resolvió que la aseguradora no deberá responder por los daños.
Resumen para apurados
- La Justicia de Mar del Plata ordenó a una mujer indemnizar con $5,9 millones a su vecino jubilado tras la caída de dos árboles sobre su vivienda durante un temporal en 2023.
- El damnificado había advertido sobre la falta de poda de los ejemplares, pero la dueña no los mantuvo. La aseguradora fue eximida por no cubrir daños a terceros por árboles.
- La cifra definitiva crecerá al sumar peritajes de reparación que superan los $15 millones, reafirmando el deber legal de conservar el arbolado en reservas forestales.
Un jubilado de 70 años de Mar del Plata acudió a la Justicia luego de que dos árboles cayeran sobre su vivienda durante un temporal y provocaran importantes daños. Tras analizar las pruebas del caso, un juez resolvió que la vecina propietaria de los ejemplares deberá pagarle una indemnización de $5,9 millones, más intereses y el costo actualizado de las reparaciones.
El episodio ocurrió la noche del 27 de diciembre de 2023, cuando un eucalipto y un árbol de la especie lambertiana cayeron sobre el inmueble y afectaron techos, paredes, aberturas y sectores exteriores. Para respaldar su reclamo, el hombre presentó fotografías y un acta notarial que documentaron los daños.
Por qué la Justicia responsabilizó a la vecina por la caída de los árboles
Según el jubilado, antes del temporal había advertido a su vecina sobre el estado de los árboles y la necesidad de realizar tareas de poda. De acuerdo con su relato, ella le respondió que no contaba con dinero para afrontar el mantenimiento.
Durante el proceso judicial, la demandada cuestionó parte de los hechos. Sostuvo que solamente el eucalipto estaba ubicado en su terreno y argumentó que la caída había sido consecuencia de un vendaval extraordinario que afectó a la zona, declarada reserva forestal.
Sin embargo, el juez del Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 4 de Mar del Plata consideró acreditado que ambos ejemplares pertenecían a la mujer. Entre las pruebas valoradas, se encontraba una denuncia administrativa en la que ella misma había reconocido la caída de dos árboles de su propiedad.
El magistrado también concluyó que no se habían presentado elementos suficientes para demostrar que uno de los ejemplares pertenecía a otra persona o que el temporal había sido la causa exclusiva de los daños.
La resolución contempló las normas de responsabilidad civil y las disposiciones locales sobre conservación del arbolado. En los barrios declarados reserva forestal, la poda y la extracción de árboles están sujetas a requisitos específicos, además de las obligaciones relacionadas con su cuidado.
Cómo se calculó la indemnización de $5,9 millones
El jubilado había reclamado aproximadamente $14,7 millones por daños materiales, daño moral y lucro cesante. No obstante, el tribunal analizó cada concepto por separado y admitió solamente una parte de la demanda.
Por el daño moral, el juez estableció una compensación de $5 millones, al considerar las consecuencias emocionales que sufrió el hombre después del episodio. Para determinar ese monto, tuvo en cuenta una pericia psicológica y los testimonios incorporados a la causa.
A esa suma se agregaron gastos acreditados relacionados con las reparaciones y la reposición de vidrios, hasta alcanzar un total de $5,9 millones, al que deberán sumarse los intereses correspondientes.
Sin embargo, el resarcimiento todavía podría aumentar. Una pericia arquitectónica determinó que las obras necesarias para reparar la vivienda superaban los $15 millones. El costo definitivo deberá ser actualizado por una perito arquitecta, que calculará cuánto cuestan actualmente los trabajos.
Por otra parte, la Justicia rechazó el pedido por lucro cesante. El jubilado había argumentado que no pudo alquilar una parte de la propiedad durante la temporada de verano, pero no presentó pruebas suficientes sobre la actividad comercial del inmueble ni sobre contratos de alquiler vigentes o frustrados.
Por qué la aseguradora no deberá pagar los daños
La compañía de seguros también fue citada en el expediente, pero sostuvo que la póliza contratada no contemplaba los daños a terceros ocasionados por la caída de árboles.
El tribunal aceptó ese planteo y eximió a la aseguradora de responsabilidad. En consecuencia, la obligación de indemnizar al jubilado quedó a cargo de la vecina propietaria de los ejemplares. Además, las costas vinculadas con la citación de la compañía deberán ser afrontadas por el reclamante, según lo establecido en la resolución.
Cuándo deberá cobrar el jubilado de Mar del Plata
La sentencia dispuso que el pago se realice dentro de los diez días posteriores a la determinación definitiva del capital y los intereses. A la indemnización reconocida se sumará el importe que surja de actualizar el costo de las reparaciones necesarias para recuperar la vivienda. De esta manera, el monto final dependerá también de la evaluación actualizada de las obras.
El fallo reconoció el daño moral y los gastos que el jubilado logró acreditar, aunque dejó pendiente una parte importante del resarcimiento: establecer cuánto costará reparar los sectores de la casa afectados por la caída de los dos árboles durante el temporal de diciembre de 2023.