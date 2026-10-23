Dos árboles de su vecina destruyeron parte de su casa y ahora deberá indemnizarlo con $5,9 millones

Un jubilado de 70 años de Mar del Plata acudió a la Justicia luego de que dos árboles cayeran sobre su vivienda durante un temporal y provocaran importantes daños. Tras analizar las pruebas del caso, un juez resolvió que la vecina propietaria de los ejemplares deberá pagarle una indemnización de $5,9 millones, más intereses y el costo actualizado de las reparaciones.