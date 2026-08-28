Cómo operaba un grupo que estafaba con autos en Tucumán

Briz Tomás recalcó que el acusado “demostró capacidad para ocultar información, utilizar identidades falsas y hacer desaparecer vehículos, lo que evidencia la existencia de una estructura integrada incluso por una persona prófuga. Por esa razón, la prisión preventiva es la única medida que, en esta etapa del proceso, resulta razonable para garantizar la investigación”. Con esos argumentos solicitó que se le dictara la prisión preventiva por 90 días. El juez interviniente aceptó parcialmente el planteo: hizo lugar a la formulación de cargos, pero dispuso que el imputado permanezca detenido por un plazo de 60 días.