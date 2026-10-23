Un jubilado creyó que Messi y Scaloni ofrecían un negocio millonario y perdió $24 millones en una estafa con IA

Resumen para apurados
- En Mendoza, un jubilado perdió $24,5 millones en julio tras caer en una estafa virtual que usaba videos manipulados con IA de Messi y Scaloni para ofrecer falsas inversiones.
- El engaño imitaba la web de un diario y usó a una falsa asesora que lo indujo a transferir ahorros y solicitar préstamos en billeteras virtuales para adquirir criptomonedas.
- La Justicia frenó el cobro de deudas cautelarmente, pero las entidades apelaron; el fallo sentará precedente sobre la responsabilidad bancaria ante fraudes cometidos con IA.
Un jubilado de 70 años de Mendoza perdió $24,5 millones tras caer en una estafa virtual que utilizaba la imagen de Lionel Messi y Lionel Scaloni para promocionar una supuesta plataforma de inversiones en criptomonedas. La maniobra incluyó una página web que imitaba a un diario nacional, videos manipulados con Inteligencia Artificial y promesas de ganancias extraordinarias.
El caso ocurrió en Las Heras y ahora abrió una disputa judicial para determinar si los bancos y las billeteras virtuales involucradas deben devolver el dinero y frenar el cobro de los préstamos que la víctima tomó durante el engaño.
Cómo fue la estafa con la imagen de Messi y Scaloni
Todo comenzó el 21 de julio de 2026, cuando el hombre encontró en Facebook una publicación que aparentaba ser una noticia del diario La Nación. El artículo anunciaba el lanzamiento de una plataforma llamada Stake Manerix 0.6, supuestamente respaldada por Messi y el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni.
La propuesta prometía rendimientos extraordinarios: según el anuncio, una inversión inicial de $150.000 podía convertirse en $5.100.000 en apenas un mes. La publicación también incluía un video en el que Messi parecía hablar sobre las ventajas y la seguridad del negocio.
Sin embargo, se trataba de un montaje. La página no pertenecía al medio periodístico y el material audiovisual había sido manipulado mediante Inteligencia Artificial para dar credibilidad a la oferta. Incluso los comentarios que aparecían debajo de la supuesta noticia contribuían a reforzar la apariencia de legitimidad.
Convencido de que estaba ante una oportunidad real, el jubilado completó un formulario de contacto y realizó un primer pago de $150.000. Luego le informaron que una asesora financiera se comunicaría con él para explicarle cómo avanzar.
Préstamos y transferencias: así perdió $24,5 millones
El 3 de agosto, el hombre mantuvo una videollamada con una mujer que se presentó como “Alondra”. A partir de ese contacto, la supuesta asesora lo guio en una serie de operaciones que terminaron comprometiendo sus ahorros y su capacidad de endeudamiento.
De acuerdo con la investigación, la víctima transfirió dinero desde su caja de ahorro bancaria y solicitó préstamos a través de las billeteras virtuales Ualá y Mercado Pago. El monto total involucrado en la maniobra ascendió a $24.500.000.
Las operaciones pasaron por una cuenta de Fiwind Pay a nombre del propio jubilado. Desde allí, el dinero fue utilizado para comprar criptomonedas, que finalmente quedaron fuera de su alcance.
Después de advertir que había sido engañado, el hombre presentó una denuncia. La Unidad Fiscal de Delitos Económicos inició una investigación para identificar a los responsables, que todavía no habían sido detenidos al momento de la publicación de la información.
La Justicia debe definir si los bancos y las billeteras virtuales tienen que devolver el dinero
La causa tiene otro frente: determinar qué responsabilidad les corresponde a las entidades financieras y si deben adoptarse medidas para evitar que la víctima siga afrontando las consecuencias económicas de la estafa.
En ese marco, la Fiscalía solicitó una medida cautelar para frenar el cobro de las cuotas de los préstamos que el hombre tomó durante el engaño. También pidió que se restituyan los $8.200.000 que tenía en su caja de ahorro y que no sea incorporado a registros de deudores morosos, como el Veraz.
La jueza Marina Martín hizo lugar al planteo. Sin embargo, representantes legales del banco y de las dos billeteras virtuales apelaron la resolución, por lo que la decisión quedó sujeta a una nueva instancia judicial.
El próximo paso será una audiencia en la que se analizará la medida. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar quiénes estuvieron detrás de la falsa plataforma de inversiones y cómo se utilizaron las imágenes de Messi y Scaloni para captar a la víctima.