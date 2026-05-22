Alertan por el aumento de estafas en Tucumán mediante robo de identidad

Los especialistas coincidieron en que una de las principales vulnerabilidades está en la falta de educación digital de muchos usuarios. “Hay una preocupante asimetría que permite esto. Este tipo de delitos proliferaron debido al acelerado avance tecnológico en contraste con el evidente retraso de las herramientas con las que cuenta la justicia para investigar el rastro digital. Los delincuentes operan en el anonimato, mutan sus estrategias en días, mientras que los procesos judiciales y los pedidos de informes a plataformas suelen demorar meses. Además, la digitalización del dinero dejó a muchos usuarios en “off side”, es decir, sin educación digital básica, quedando a merced de estas estafas, generalmente apuntan a personas mayores o a gente que no sabe utilizar un homebanking o las billeteras virtuales”, señaló Catalán.