Llenar el carrito del súper en Tucumán roza el millón de pesos

Analytica atribuye la dispersión de precios a la heterogeneidad del costo de vida regional. La Patagonia, que concentra los changuitos más caros, coincide con la región de salarios más elevados del país, lo que compensa parcialmente el mayor costo de la canasta. Santa Cruz, que tiene la compra más cara, cuenta además con el segundo salario promedio del sector privado registrado más alto, detrás de Neuquén. El informe advierte, sin embargo, que el promedio salarial esconde una alta dispersión interna. Por eso, la consultora también construyó una segunda referencia a partir del salario de comercio al por menor, uno de los gremios con mayor cantidad de trabajadores del país. Tomando ese ingreso como base, el peso de la canasta sobre los ingresos resulta considerablemente más alto y, en varios casos, la compra mensual llega a representar más de un tercio de la suma de dos salarios de ese sector.