Llenar el carrito del súper en Tucumán roza el millón de pesos

¿Cuánto cuesta llenar el carrito del supermercado en Tucumán? De acuerdo con un sondeo realizado por Analytica, un consumidor de la provincia requirió casi un millón de pesos para cumplir ese objetivo. Más precisamente, $ 990.994. El costo de una misma canasta de alimentos y bebidas volvió a mostrar diferencias marcadas según la provincia, con una brecha que llegó a $147.610 entre los extremos del ranking al cierre de septiembre. Cinco jurisdicciones de la Patagonia superaron la barrera del millón de pesos, según el relevamiento “Changuito Federal”. Según el informe, Santa Cruz lideró el ranking y los consumidores necesitaron $1.067.161 para llenarlo durante septiembre.
“Una de las causas en la dispersión de precios es la heterogeneidad del costo de vida entre regiones. Por ejemplo, la Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, coincide con ser la región con salarios más elevados”, aclararon desde Analytica. En el caso del NOA, los valores también se mantuvieron elevados. En Jujuy, el costo alcanzó los $ 997.680 y en Salta, $ 993.897. El estudio mide una canasta fija de productos de supermercado que busca reflejar el consumo mensual de una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores y consumos básicos representativos de la clase media.
Analytica atribuye la dispersión de precios a la heterogeneidad del costo de vida regional. La Patagonia, que concentra los changuitos más caros, coincide con la región de salarios más elevados del país, lo que compensa parcialmente el mayor costo de la canasta. Santa Cruz, que tiene la compra más cara, cuenta además con el segundo salario promedio del sector privado registrado más alto, detrás de Neuquén. El informe advierte, sin embargo, que el promedio salarial esconde una alta dispersión interna. Por eso, la consultora también construyó una segunda referencia a partir del salario de comercio al por menor, uno de los gremios con mayor cantidad de trabajadores del país. Tomando ese ingreso como base, el peso de la canasta sobre los ingresos resulta considerablemente más alto y, en varios casos, la compra mensual llega a representar más de un tercio de la suma de dos salarios de ese sector.