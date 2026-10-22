¿Cuándo volvería a llover en Tucumán?

Tucumán tendrá este jueves 22 de octubre una jornada cálida, con nubosidad en aumento y pocas probabilidades de lluvia. Sin embargo, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cambio en las condiciones del tiempo a partir del viernes, con precipitaciones, tormentas y un descenso de la temperatura que se hará sentir con mayor intensidad durante el domingo.