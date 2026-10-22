¿Cuándo volvería a llover en Tucumán?

Resumen para apurados
- El SMN anticipa el regreso de lluvias y tormentas a Tucumán este viernes 23 de octubre, provocando un marcado descenso térmico tras una jornada cálida.
- Tras un jueves con 29°C, la inestabilidad aumentará el fin de semana con tormentas el sábado y lloviznas el domingo, cuando la máxima apenas llegará a 18°C.
- El tiempo mejorará a partir del lunes con el cese de precipitaciones y tardes templadas de hasta 25°C, disipando el ambiente otoñal en plena primavera.
Tucumán tendrá este jueves 22 de octubre una jornada cálida, con nubosidad en aumento y pocas probabilidades de lluvia. Sin embargo, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cambio en las condiciones del tiempo a partir del viernes, con precipitaciones, tormentas y un descenso de la temperatura que se hará sentir con mayor intensidad durante el domingo.
Durante la mañana de este jueves, la temperatura rondará los 17°C, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sector norte. Por la tarde, la máxima alcanzará los 29°C, mientras que la nubosidad irá en aumento y el viento rotará al sudeste. Para la noche se esperan unos 23°C y una probabilidad de precipitaciones cercana al 0%.
¿Cuándo volverá a llover en Tucumán?
Las lluvias podrían regresar este viernes 23 de octubre. La jornada comenzará con temperaturas de entre 18°C y 24°C, pero la inestabilidad aumentará hacia la tarde y la noche, cuando la probabilidad de precipitaciones se ubicará entre el 40% y el 70%.
El sábado 24 continuará el tiempo inestable, con tormentas eléctricas previstas para la primera mitad del día. La temperatura máxima se mantendrá en torno a los 24°C, mientras que la mínima descenderá a 15°C. Además, se esperan ráfagas de viento del sector norte que podrían alcanzar entre 23 y 31 kilómetros por hora durante la tarde.
El domingo llegará el frío a Tucumán
El domingo 25 será el día más fresco del período. El pronóstico anticipa una máxima de 18°C y una mínima de 12°C, con lloviznas intermitentes durante la jornada.
El descenso térmico marcará un cambio respecto de las temperaturas cercanas a los 30°C previstas para este jueves. La combinación de lluvias y aire más frío dejará un ambiente otoñal en plena primavera.
Cómo estará el tiempo en Tucumán la próxima semana
Las condiciones comenzarían a mejorar el lunes 26, con el cese de las precipitaciones y la posibilidad de que vuelva a salir el sol. Para ese día se espera una máxima de 23°C.
El martes 27, la temperatura podría subir hasta los 25°C, mientras que el miércoles 28 se prevé una máxima de 24°C. Durante esos días predominarían las condiciones más estables, con cielo parcialmente nublado y mañanas frescas.
De esta manera, Tucumán pasará de una jornada calurosa este jueves a un fin de semana marcado por las lluvias y el descenso térmico. La mejora llegaría al comienzo de la próxima semana, aunque las mañanas seguirán siendo frescas.