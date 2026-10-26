El Norte Grande pondrá en juego nueve bancas del Senado

Las elecciones de 2027 pondrán en juego los destinos de la conducción del país y las gobernaciones provinciales. Pero, también reconfigurarán el poder de fuerzas en el Congreso de la Nación y en este escenario el Senado de la Nación se convertirá en el epicentro de una intensa batalla de poder territorial con 24 bancas de representantes provinciales en disputa.