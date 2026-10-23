Cómo sigue en la Cámara de Diputados el proyecto para aliviar las deudas familiares

En medio de la maratónica sesión de la Cámara de Diputados, que se extendió desde el mediodía del miércoles hasta la madrugada del jueves, el proyecto sobre endeudamiento familiar quedó sin tratamiento por falta de consenso entre el oficialismo y la oposición. Pese a que la iniciativa estaba prevista para el tramo final de la jornada parlamentaria, las diferencias entre los bloques derivaron en una votación ajustada para devolver el expediente a comisión, por lo que los legisladores no llegaron a debatir su contenido.