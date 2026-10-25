El dolor por la muerte desde la profundidad poética

POESÍA
EL DESORDEN QUE DEJASTE
MÓNICA CAZÓN
(Ediciones del Dock – Buenos Aires)
La poesía no puede conjurar ninguna pérdida pero nos entrega certeza. La certeza de haber calado hondo en lo vivido y hallado lo esencial.
Esto es lo que Mónica Cazón logra en este bellísimo, notable libro que consta de un poema fragmentado en sesenta y tres partes que no quiebran la unidad.
El dolor por la muerte del ser amado es escrito con la sabiduría de una poeta cabal, como lo es Cazón, y el lenguaje adquiere metáforas y símiles de una riqueza admirable.
El hospital es una prisión, aferrarse a ficciones también es una prisión.
La muerte no sólo interrumpe, la muerte desordena, nos dice la precisión de su lenguaje. Un lenguaje que buscará la belleza, ya que frente al caos es el único consuelo posible. Conviene aclarar que, afortunadamente, no estamos ante una muestra de poesía catártica, sino ante observaciones agudas, sobre la experiencia de la enfermedad, lo cotidiano, la pérdida.
En ese interrogante que la poesía es, la poeta hace hincapié: ¿podré olvidar?, dice, y lo reitera. No olvidará, pero con su dolor construye un camafeo y nos hermana en la pérdida, nos habita y nos muestra una vez más, todo lo que la poesía es: esa dulce humanidad en el tembladeral del mundo.
PERFIL
Mónica Cazón es una escritora, poeta y gestora cultural tucumana, licenciada en Ciencias de la Educación y especialista en Literatura Infantil y Juvenil. Es autora de Vida rentada, El placard de Muriel y Las áreas de Brodmann, entre otros libros.
Paulina Vinderman