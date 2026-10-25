La dispersión como forma medular

María Gainza, ganadora del Premio Literario de la Academia Argentina de Letras, obtenido por Un puñado de flechas, comenta que este libro es el resultado de obsesiones, donde se nota que le imprime su voz como especialista del ámbito del arte del que viene. Muestra sus conocimientos sobre arte desde el El nervio óptico, (2014) y La luz negra (2018). Entrama con exquisitez en los campos de la pintura, de la escultura, abasteciendo muchos fragmentos con imágenes de la cinematografía y la música.