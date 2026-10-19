Una de cada cuatro bancas en disputa en Diputados se definirá en el Norte Grande

El escenario político del país comienza a proyectar la gran contienda electoral del año 2027. El próximo año, en la Cámara de Diputados de la Nación se pondrán en disputa 130 escaños, un reemplazo legislativo que determinará el equilibrio de fuerzas y la gobernabilidad para lo que podría ser un eventual segundo mandato de Javier Milei o la irrupción de una nueva fuerza política en la Casa Rosada.
Dentro de este tablero federal, la región del Norte Grande jugará un rol completamente estratégico. De las 130 bancas que se renovarán en el recinto, 35 pertenecen a las diez provincias del norte argentino, lo que representa nada menos que el 26% del total nacional en juego. La distribución actual de este cupo territorial refleja una hegemonía diversa: 16 bancas pertenecen a Unión por la Patria (UP), nueve a La Libertad Avanza (LLA), cinco a Argentina Federal, dos a Elijo Catamarca, una a la UCR, una al PRO y una a Provincias Unidas.
Contienda tucumana
Uno de los puntos donde la batalla política promete ser especialmente atrapante es la provincia de Tucumán. Allí se pondrán en juego cinco bancas: tres actualmente en manos de UP y dos pertenecientes a LLA. Por el peronismo concluyen sus mandatos Carlos Cisneros, Elia Fernández y Pablo Yedlin, mientras que por el espacio libertario cumplen su ciclo Mariano Campero y Gerardo Huesen.
La contienda tucumana será determinante puertas adentro del peronismo local, marcada por la disputa entre el gobernador Osvaldo Jaldo y su antecesor y actual senador nacional, Juan Manzur. Asimismo, la fuerza libertaria llegará al turno nacional con el resultado puesto de los comicios provinciales de mayo, donde ya sin la presión de competir por la gobernación, buscará incrementar su presencia parlamentaria.
Salta y Misiones
En Salta, la competencia también exhibe un marco particular, dado que las principales fuerzas que disputarán el poder provincial, el próximo mes de mayo, serán también las encargadas de pelear los cuatro escaños nacionales. El espacio del gobernador Gustavo Sáenz, alineado en el bloque Argentina Federal, arriesga los lugares de Pablo Outes y Yolanda Vega; Mientras que LLA intentará retener las bancas que conquistó hace cuatro años, representadas por Eliana Bruno y Julio Moreno.
Por su parte, Misiones resulta un terreno clave para la gobernabilidad regional. El espacio Argentina Federal, que también responde al gobernador Hugo Passalacqua, pone en juego tres escaños: los de Alberto Arrúa, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik. La suerte de estas tres bancas, sumadas a la del diputado Emmanuel Bianchetti (PRO), será decisiva para la fortaleza de un bloque que aglutina a un importante número de legisladores del Norte Grande y constituye un bastión de negociación de los gobernadores con el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
De Catamarca a Formosa
En la provincia de Jujuy, se renovarán tres lugares con una representatividad repartida entre distintos vertientes. Finalizan sus mandatos Manuel Quintar por LLA, Guillermo Snopek por UP, y Jorge Rizzotti por Provincias Unidas – UCR, este último espacio ligado a la conducción del actual gobernador Carlos Sadir.
Catamarca es una de las grandes excepciones de la región porque presentará un escenario político y electoral unificado entre comicios nacionales y provinciales. El gobernador Raúl Jalil pondrá a prueba su poder político y territorial, ya que las dos bancas que se renuevan, ocupadas por Fernanda Ávila y Sebastián Nóblega, pertenecen a su espacio provincial, Elijo Catamarca.
Formosa, por su parte, pondrá a prueba el peso de la estructura del peronismo provincial conducido por el gobernador Gildo Insfrán. Los tres escaños en disputa, pertenecientes a Luis Basterra, Gerardo González y María Parolo, corresponden a UP, por lo que el oficialismo formoseño arriesga una parte sustancial de su representación política directa en el Congreso de la Nación.
Entre oeste y el este
En La Rioja, el bloque de UP revalida dos bancas representadas por Hilda Aguirre y Sergio Casas. El espacio oficialista enfrentará el desafío latente del crecimiento libertario, en una provincia donde la única banca que arriesga. LLA es de altísimo perfil: la de Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados.
Santiago del Estero renovará cuatro escaños en el recinto parlamentario nacional. La particularidad de la provincia reside en que la totalidad de los lugares a vencer pertenecen al bloque opositor de UP, representados por los legisladores Celia Campitelli, Ricardo Davies, José Gómez y Estela Neder.
La provincia de Corrientes pondrá en juego cuatro bancas con una marcada paridad entre las fuerzas mayoritarias. El oficialismo nacional revalida dos espacios, representado por Lisandro Almirón y José Tournier; Mientras que el kirchnerismo pondrá en disputa las dos restantes, correspondientes a Nancy Sand y Christian Zulli.
Finalmente, en el Chaco la contienda legislativa se perfila dividida en tercios. Las tres fuerzas políticas tradicionales y emergentes competirán por sostener su presencia de una banca cada una: la Unión Cívica Radical revalida el lugar de Gerardo Cipolini, LLA el de Carlos García, y UP el del diputado Aldo Leiva.
Con este despliegue de fuerzas y liderazgos, el Norte Grande configurará un escenario medular en 2027. Las 35 bancas norteñas no solo medirán el respaldo popular a las gestiones provinciales y al proyecto nacional, sino que resultarán determinantes para la conformación de las nuevas mayorías y equilibrios en el Congreso.