Una de cada cuatro bancas en disputa en Diputados se definirá en el Norte Grande

Dentro de este tablero federal, la región del Norte Grande jugará un rol completamente estratégico. De las 130 bancas que se renovarán en el recinto, 35 pertenecen a las diez provincias del norte argentino, lo que representa nada menos que el 26% del total nacional en juego. La distribución actual de este cupo territorial refleja una hegemonía diversa: 16 bancas pertenecen a Unión por la Patria (UP), nueve a La Libertad Avanza (LLA), cinco a Argentina Federal, dos a Elijo Catamarca, una a la UCR, una al PRO y una a Provincias Unidas.