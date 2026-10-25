Historias del Antiguo y el Nuevo Testamento

ENSAYO
LOS RELATOS BÍBLICOS
GONZALO GARCÉS
(Paidós – Buenos Aires)
Gonzalo Garcés ha escrito un libro admirable en todo sentido: por la excelencia y eficacia de su lenguaje, por la calidad y vastedad de “las historias, las ideas y los personajes que formaron a Occidente”, como lo señala el sello editorial; y por el alto vuelo lírico y existencial del texto.
Por momentos, dada su exaltación, se vuelve una suerte de plegaria. Refiere Garcés, respecto de los relatos: “Uno puede atribuir esto a la inspiración divina, pero también puede indagar en la dimensión literaria, psicológica y hasta neurológica que brilla en los textos. No son lecturas opuestas”.
Entre otros aciertos, el autor nos ofrece una contextualización de las historias del antiguo y nuevo testamento transportándolas a la actualidad, en un aquí y ahora de lo más expresivo. Así, a María Magdalena la describe como una “mujer pública”, no apedreada como en aquél entonces, pero sí repudiada y demonizada por la sociedad burguesa: “Ese fue mi primer descubrimiento: en los relatos bíblicos el protagonista no es Dios, sino las personas”. Y de este modo atractivo y sorprendente, originalísimo, relaciona aquellos hechos narrados en la Biblia con sus equivalentes en el mundo de hoy.
Eco histórico
El ensayo nos informa también acerca del sustrato en que arraigan las leyendas y los episodios de las Escrituras: “como muchos otros relatos bíblicos tiene un eco histórico: el valle del Tigris y el Éufrates sufrió en la antigüedad varias inundaciones catastróficas, registradas en capas de sedimento que se encontraron en ciudades como Ur y Kish”.
Y también contienen una moraleja para nuestra vida: “En su núcleo, este relato -la Torre de Babel y el diluvio universal- plantea una cuestión que podemos formular así: hay momentos en la vida de las personas y de las naciones en que la corrupción es tan manifiesta, la maldad tan estructural, que resulta tentador borrar todo y empezar de cero”.
De ahí la confusión de las lenguas, origen de los malentendidos, errores y enfrentamientos. De ahí la expulsión del Edén al mundo cotidiano, al del hambre y la sed, al “parirás con dolor”, a la separatividad de la fuente divina. Y a ese “número 2” con el que, como escribió Leopoldo Marechal, “nace la pena”.
PERFIL
Gonzalo Garcés (Buenos Aires, 1974) es escritor, ensayista y periodista cultural. Estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y Letras Modernas en la Sorbona de París. Es autor de Los impacientes (Premio Biblioteca Breve de Seix Barral), Diciembre, El futuro, El miedo y Hacete hombre, entre otros libros.
Fernando Sánchez Sorondo
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