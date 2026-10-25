Historias del Antiguo y el Nuevo Testamento

Entre otros aciertos, el autor nos ofrece una contextualización de las historias del antiguo y nuevo testamento transportándolas a la actualidad, en un aquí y ahora de lo más expresivo. Así, a María Magdalena la describe como una “mujer pública”, no apedreada como en aquél entonces, pero sí repudiada y demonizada por la sociedad burguesa: “Ese fue mi primer descubrimiento: en los relatos bíblicos el protagonista no es Dios, sino las personas”. Y de este modo atractivo y sorprendente, originalísimo, relaciona aquellos hechos narrados en la Biblia con sus equivalentes en el mundo de hoy.