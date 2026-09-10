Acevedo: “No exigimos otra cosa que equidad e igualdad en el trato para el Norte Grande”

La jornada contó con la participación del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y estuvo encabezada por el vicegobernador de Santiago del Estero y presidente del Parlamento del Norte Grande, Carlos Silva Neder. También participaron la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera; el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis; el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Eduardo Adolfo Tassano; el presidente de la Cámara de Senadores de Corrientes, Henry Finck; la presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, Carmen Noemí Delgado; la diputada provincial de Catamarca, Yanina Luna; y el senador nacional y exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, como invitado especial.