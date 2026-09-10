PARLAMENTO

Acevedo: “No exigimos otra cosa que equidad e igualdad en el trato para el Norte Grande”

El vicegobernador participó junto a legisladores tucumanos de la 59ª sesión plenaria, que reunió a representantes de las 10 provincias para avanzar en una agenda común sobre producción, infraestructura, energía, educación, salud y desarrollo regional.

Acevedo, en la 59ª sesión plenaria.
Acevedo, en la 59ª sesión plenaria.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En La Rioja, el vicegobernador tucumano Miguel Acevedo exigió equidad y trato igualitario a la Nación durante el plenario del Parlamento del Norte Grande.
  • La 59ª sesión plenaria reunió a legisladores de 10 provincias que trataron más de 90 iniciativas sobre infraestructura, energía, tarifas y desarrollo productivo.
  • El bloque regional busca coordinar reclamos ante Nación por obras viales y tarifas; continuará su agenda común a fines de octubre en Corrientes.
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El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Miguel Acevedo, participó de la 59ª sesión plenaria del Parlamento del Norte Grande, desarrollada en la provincia de La Rioja, junto a los legisladores tucumanos que formaron parte de las distintas instancias de trabajo. La sesión dio continuidad a la agenda desarrollada durante la jornada del miércoles, que incluyó la reunión de la Mesa Ejecutiva y el análisis de las propuestas presentadas por las delegaciones de las 10 provincias. De los 110 proyectos abordados, más de 90 llegaron al recinto para su tratamiento, entre leyes, declaraciones y resoluciones.

La jornada contó con la participación del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y estuvo encabezada por el vicegobernador de Santiago del Estero y presidente del Parlamento del Norte Grande, Carlos Silva Neder. También participaron la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera; el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis; el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Eduardo Adolfo Tassano; el presidente de la Cámara de Senadores de Corrientes, Henry Finck; la presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, Carmen Noemí Delgado; la diputada provincial de Catamarca, Yanina Luna; y el senador nacional y exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, como invitado especial.

Por Tucumán participaron los legisladores Francisco Serra, Nancy Bulacio, Leopoldo Rodríguez, Rolando Alfaro, Alberto Olea, José Cano, Alejandra Cejas, Walter Berarducci, Patricia Lizárraga, Alejandro Figueroa y Ernesto Gómez Gómez Rossi. También estuvo presente el secretario de la Cámara, Claudio Pérez.

Durante el encuentro, los parlamentarios debatieron y aprobaron propuestas vinculadas con las principales problemáticas y oportunidades de la región, surgidas del trabajo previo de las 13 comisiones.

La delegación tucumana presentó una amplia agenda vinculada con el desarrollo productivo, la infraestructura, la energía, el trabajo, la educación, la salud y el ambiente. Entre los temas abordados también se incluyeron la salud mental y la prevención del suicidio, la situación de las familias endeudadas y el respaldo al establecimiento de un régimen tarifario diferencial de energía eléctrica para las provincias del Norte Grande.

“Necesitamos un país federal”

Acevedo señaló: “El objetivo principal de este encuentro es consolidar el Norte Grande. Lo venimos diciendo en cada una de las sesiones. Es el único órgano que se mantiene todavía como región, así que lo consideramos muy importante”.

“El manifiesto leído pone en evidencia la problemática que estamos sufriendo en Argentina. Una industria que no se recupera, que no se desarrolla. Al contrario, hemos visto empresas e industrias que han ido bajando sus persianas, cerrando en cada una de nuestras provincias”, sostuvo el vicegobernador.

Sobre el reclamo de las provincias de la región, afirmó: “El Norte Grande, poniéndose de pie, como lo venimos diciendo siempre, no en oposición, sino exigiendo que nos miren, que las asimetrías se vayan reduciendo. Nosotros necesitamos un país federal y eso no se está logrando ahora”.

En cuanto al endeudamiento de las familias, explicó: “Es muy preocupante el endeudamiento que está teniendo cada uno de los ciudadanos. No queremos que los ciudadanos de Argentina y, en particular, en mi caso, de Tucumán, queden en manos de préstamos que son por fuera del sistema normal y que perjudiquen no tan solo a quien realiza la operación, sino a toda la familia. En Tucumán nos estamos ocupando del tema para la próxima sesión legislativa”.

Respecto de la relación con el Gobierno nacional, cuestionó: “Ni siquiera se escucha, no hay un diálogo, no hay una mirada federal que permita el desarrollo del Norte Grande. Nosotros no exigimos otra cosa que la equidad y la igualdad en el trato para el Norte Grande”.

Finalmente, sobre la infraestructura vial, remarcó: “Queremos que la Nación se haga cargo de las rutas nacionales. Queremos un Gobierno nacional que ordene y coordine. De las rutas nacionales no se pueden hacer cargo las provincias, son nacionales”.

La próxima sesión del Parlamento del Norte Grande se desarrollará en la provincia de Corrientes a fines de octubre.

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