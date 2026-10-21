Vandalismo rural: Diputados aprobó un proyecto que prevé penas de hasta 10 años de prisión

En determinadas circunstancias, la pena máxima podría alcanzar los 10 años de prisión. Esto ocurriría cuando el hecho sea cometido por tres o más personas que actúen coordinadamente, provoque la pérdida total de la producción en curso o impida la continuidad del ciclo productivo, su transporte o comercialización. La misma escala se contempla cuando se utilice violencia o amenazas contra las personas, siempre que el hecho no constituya un delito con una pena mayor.