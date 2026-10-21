Política

Diputados aprobó el proyecto que restituye la Ley de Tierras, pero deberá volver al Senado

La iniciativa obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. ¿Cuáles son los cambios que se incorporaron a la iniciativa?

LEY DE TIERRAS. El oficialismo logró aprobar el proyecto en Diputados y ahora definirá el Senado.
LEY DE TIERRAS. El oficialismo logró aprobar el proyecto en Diputados y ahora definirá el Senado.
Por Redacción Política Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Diputados aprobó este miércoles en el Congreso el proyecto de propiedad privada de Milei tras acordar mantener la Ley de Tierras, con 124 votos a favor.
  • El oficialismo buscaba derogar la norma de 2011, pero debió ceder en el recinto. La ley endurece las condiciones de expropiación y agiliza los desalojos.
  • Al incorporar cambios, el texto regresa al Senado para su ratificación definitiva, donde se definirá el nuevo marco regulatorio sobre la propiedad.
Resumen generado con IA

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por la administración del presidente Javier Milei. La iniciativa obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. 

Sin embargo, como la Cámara baja incorporó cambios durante el debate, el proyecto deberá regresar al Senado, donde se definirá su ratificación definitiva.

Uno de los principales puntos de negociación fue la preservación de la Ley de Tierras de 2011, impulsada durante el kirchnerismo, cuya derogación pretendía inicialmente el Poder Ejecutivo. El texto ya había sufrido modificaciones en el Senado, donde se eliminó el capítulo referido a la utilización de tierras para la producción después de incendios.

Qué cambia con la ley de propiedad privada

El proyecto establece condiciones más estrictas para que el Estado pueda expropiar bienes. Para hacerlo, exige una declaración específica de utilidad pública y el pago previo de una indemnización calculada sobre el valor objetivo de mercado del inmueble. 

También contempla el reconocimiento del lucro cesante, uno de los aspectos cuestionados por la oposición por el posible incremento de los costos para el Estado.

Otro de los ejes de la iniciativa es acelerar la recuperación de inmuebles ocupados mediante juicios sumarísimos de desalojo. El texto, no obstante, contempla un plazo de protección de 10 días para las personas en situación de vulnerabilidad. Además, incorpora cambios destinados a modernizar el sistema de registro de la propiedad inmueble.

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