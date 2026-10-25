Brasil define hoy su futuro entre Lula y Bolsonaro

Durante el recorrido por el centro de la ciudad, sus seguidores lo recibieron al grito de “mito”, el apodo con el que identifican a su padre, Jair Bolsonaro. Antes de la movilización, el candidato prometió que, si llega a la Presidencia, mantendrá una relación de cooperación con los habitantes de Minas Gerais y no recurrirá a las amenazas.