A un día de los comicios en Brasil: Lula y Bolsonaro bajaron el tono y discutieron propuestas

El conservador acusó a Lula de permitir la expansión del crimen organizado, el endeudamiento de las familias y de no hacer nada para reducir el costo de vida. También le reprochó aumentar el salario mínimo y mantener impuestos altos, burlándose del dedo que el presidente perdió en un accidente como obrero metalúrgico cuando era joven: “No sirve de nada, Lula, dar con una mano y sacar con los nueve dedos”, dijo Flávio.