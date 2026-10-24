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A un día de los comicios en Brasil: Lula y Bolsonaro bajaron el tono y discutieron propuestas

Hubo ataques cruzados y referencias a Milei en el segundo debate.

CONTRINCANTES Y MODERADOR. Hay gran paridad en los sondeos.
CONTRINCANTES Y MODERADOR. Hay gran paridad en los sondeos.
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival de derecha, Flávio Bolsonaro, ajustaron el tono este viernes en el segundo debate televisivo antes del balotaje del domingo y, además de ataques cruzados y referencias a Javier Milei, debatieron propuestas. El senador, de 45 años, hijo del ex presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, ganó la primera vuelta hace casi tres semanas con 47% de los votos, frente a 45% del izquierdista Lula.

Tras un primer debate cargado de insultos y prácticamente sin discusión de sus planes de gobierno, Lula y Bolsonaro se impugnaron mutuamente sobre políticas económicas, planes de infraestructura y desarrollo para las diferentes regiones de Brasil.

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Cuestionado por Lula sobre su promesa de aplicar en Brasil la “motosierra” al gasto público -al estilo del presidente argentino Javier Milei- Bolsonaro respondió: “Tendré el mismo trabajo aquí (que Milei en Argentina) porque estás dejando el país quebrado” con la campaña. “¿No tienes vergüenza?”, le lanzó.

El conservador acusó a Lula de permitir la expansión del crimen organizado, el endeudamiento de las familias y de no hacer nada para reducir el costo de vida. También le reprochó aumentar el salario mínimo y mantener impuestos altos, burlándose del dedo que el presidente perdió en un accidente como obrero metalúrgico cuando era joven: “No sirve de nada, Lula, dar con una mano y sacar con los nueve dedos”, dijo Flávio.

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Lula replicó: “No voy a permitir que un miliciano me llame ‘nueve dedos’”, en referencia a los señalamientos de que su rival mantendría vínculos con los grupos paramilitares de Rio de Janeiro. Bolsonaro le pidió disculpas pero lo desafió: “¿Tú pedirás disculpas al pueblo brasileño que sufre con la inseguridad?”.

Lula puso en duda la experiencia del senador y su conocimiento sobre el país. “No conoce Brasil”, lanzó.

Alternativa de cambio

Flávio Bolsonaro se ha presentado en campaña como la alternativa de cambio y se muestra confiado en sumar a Brasil a la ola conservadora en América Latina. “Yo sé cómo administrar Brasil, yo sé que Brasil eligió el cambio”, afirmó.

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Lula invitó varias veces a la audiencia a “googlear” las afirmaciones de su rival, que le retrucó: “¿Quién gobierna Brasil, tú o Google?”.

Un sondeo del instituto Datafolha publicado el jueves mostró un empate, con 50% de intención de voto para cada uno. Dos semanas atrás, el senador aventajaba a Lula por cuatro puntos. (AFP)

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