Giro en los libros de historia: un examen de ADN reveló la verdadera causa de la masiva muerte del ejército de Napoleón

Los autores del estudio analizaron 13 muestras y no encontraron rastros de tifus, pero su trabajo no desacredita los hallazgos del estudio de 2006, señalaron los investigadores. La muestra del estudio también es demasiado pequeña para saber el impacto exacto que tuvieron las enfermedades en el Ejército de Napoleón. “Lo que cambia con nuestro estudio es el hecho de que ahora tenemos evidencia directa de que había varias enfermedades infecciosas diferentes presentes en este sitio”, dijo Rascovan. Es probable que haya habido más enfermedades involucradas que aún no se han detectado, agregó.