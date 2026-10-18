El apellido no es una estrategia de sucesión

Las empresas familiares tienen, por suerte, una ventaja sobre la monarquía británica: no hace falta esperar que quede vacante el trono para organizar la sucesión. Se pueden transferir decisión, conocimiento y responsabilidad mucho antes que la propiedad o el cargo principal. La sucesión deja entonces de ser una fecha y empieza a ser una convivencia entre generaciones con roles que cambian en el tiempo.