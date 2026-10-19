Uñac, AntiMilei perfecto

Confrontación irracional

La Provincia del Pecado es monopolizada por Axel, el Gótico, en confrontación irracional con el kirchnerismo de La Doctora y la Agencia de Colocaciones Cámpora, continuadores políticamente hereditarios de Néstor, el Furia, prócer de Santa Cruz que se elevó como el fenómeno de los suburbios de Buenos Aires.

A partir de 2005, cuando la Doctora derrotó para la senaduría a la señora Hilda González de Duhalde, Chiche, esposa del despojado Eduardo Duhalde, Piloto de Tormentas (generadas), último gobernador que mantuvo algún poder propio.

Antes fue minigobernador de Lomas de Zamora e inauguró con Carlos Menem, el Emir, la costumbre de postular vicepresidentes como próximos gobernadores. Hilación que se perforó con Cobos, el Cleto No positivo, y se fue al demonio con Amado Boudou, el Descuidista.

A Duhalde lo siguió el vicepresidente Carlos Ruckauf, hoy Libertario Convencido. Luego El Furia copió el estilo del Emir que despreciaba para acomodar como gobernador a Daniel Scioli, Líder de la Línea Aire y Sol, para ser después de dos periodos el postulante presidencial y próximo embajador en Brasil de Alberto, el Poeta Impopular, para concluir la epopeya como oportuno Gerente de Deportes y Turismo del Fenómeno Milei. Como si devolviera Milei al peronista Scioli los favores recibidos en su propia campaña, cuando Guillermo Francos, Amanecer, financiaba el tanque de ideas en su condición de titular del Banco Provincia (del Pecado).