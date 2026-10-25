IA: ¿Una plataforma puede inclinar una elección?

Brasil vota este domingo entre Lula y Flávio Bolsonaro con una pregunta que excede a los candidatos: ¿puede una plataforma alterar las condiciones de una elección sin que alguien haya decidido favorecer a uno de ellos? La coalición Brasil Pronto pra Mais, que postula a Lula, llevó al Tribunal Superior Electoral una denuncia por restricciones a la difusión de sus contenidos. Meta negó cualquier favoritismo, pero describió fallas en cuatro episodios ocurridos entre el 23 de septiembre y el 14 de octubre. El primero afectó la cuenta publicitaria de la campaña de Lula, desactivada durante poco más de una hora por una revisión antifraude y la clasificación errónea de dos restricciones anteriores, según su defensa judicial. El 7 de octubre fallaron durante unas cinco horas los contadores de Reels en más de cien países; la empresa sostiene que la distribución continuó normalmente. El 9, otra falla impidió crear anuncios desde publicaciones existentes de Instagram hasta las primeras horas del día siguiente, aunque, según su comunicado, siguieron funcionando las cargas directas y los anuncios ya activos.