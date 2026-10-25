EconomíaENTREVISTA

Camila Perochena: “Milei aplica un ajuste sobre una sociedad menos movilizada y más fragmentada”

Por sus recursos naturales, la Argentina de la Ruta 40 se está convirtiendo en el nuevo motor del desarrollo nacional, dice la historiadora.

Camila Perochena es doctora en Historia y directora de los Posgrados en Historia de la Universidad Torcuato Di Tella.
Camila Perochena es doctora en Historia y directora de los Posgrados en Historia de la Universidad Torcuato Di Tella.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs

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