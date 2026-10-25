EconomíaENTREVISTA Camila Perochena: “Milei aplica un ajuste sobre una sociedad menos movilizada y más fragmentada” Por sus recursos naturales, la Argentina de la Ruta 40 se está convirtiendo en el nuevo motor del desarrollo nacional, dice la historiadora. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Camila Perochena es doctora en Historia y directora de los Posgrados en Historia de la Universidad Torcuato Di Tella. Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Javier Milei Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Día de la Madre: hasta qué hora abrirán los comercios este sábado Consumo: "Un crecimiento del online tiene que ser bastante más grande que la caída del físico para compensar" El mapa del desierto de efectivo en el NOA: las provincias más afectadas y cuántos habitantes impacta Qué piensan los argentinos sobre la economía, el empleo y sus ingresos familiares Llegar a fin de mes, el desafío de cada bolsillo: ¿cómo te arreglás con tus ingresos? Lo más popular Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección El concepto de “caña bienal”, y qué ocurre con la caña que queda en pie Fertilización: la matemática “biológica” vs. la “económica” La Rural de Rosario pide un acuerdo tributario integral Todo listo para una nueva jornada sobre legumbres Ranking notas premium Designan a tres camaristas para resolver las nuevas excusaciones de Sbdar y Posse por la reforma judicial Tensión sin tregua en la Asociación de Magistrados: apelan el rechazo cautelar, recusan al juez Tejerizo y sortean un nuevo tribunal La Junta Electoral de Tucumán, con aval para su "casa propia": dónde estará y cuánto costará Fue parte de la primera Naranja campeona, renunció a Los Pumas y triunfó en la televisión mexicana: la historia de Juan Soler El crimen de Érika: Felipe Sosa, del poder y los excesos al banquillo de los acusados