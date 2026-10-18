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El mapa del desierto de efectivo en el NOA: las provincias más afectadas y cuántos habitantes impacta

El 57,8% de las localidades de la provincia se encuentra a 15 km o más del punto de acceso más cercano.

El informe del Observatorio Denaria refleja una desigualdad territorial marcada.
El informe del Observatorio Denaria refleja una desigualdad territorial marcada.
Por Redacción Economía Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Observatorio Denaria reveló que más de 300.000 habitantes del NOA viven en "desiertos de efectivo", a más de 15 km del punto de retiro más cercano.
  • Santiago del Estero lidera el déficit con 57,8% de sus pueblos afectados, seguido por Jujuy, Catamarca y Salta debido al aislamiento geográfico y la baja densidad.
  • La combinación de lejanía física y escasa conectividad digital profundiza la exclusión y plantea un grave obstáculo para la inclusión financiera regional.
Resumen generado con IA

El Observatorio Denaria identificó la cantidad de personas y localidades que se encuentran en “desierto de efectivo”, es decir, que viven a 15 km o más del punto de acceso más cercano en % del total provincial y población afectada. 

Las provincias más afectadas

En Santiago del Estero, el 57,8% de las localidades se encuentra en desierto de efectivo, lo que impacta en 110.065 habitantes. Esta cifra convierte a la provincia en el caso más crítico del país, donde la distancia al dinero físico se traduce en una barrera estructural para la inclusión financiera.

En Jujuy, el 34,5% de las localidades presenta esta condición, alcanzando a 11.638 habitantes. La geografía montañosa y la baja densidad poblacional agravan las dificultades de acceso.

En Catamarca, el 33,1% de las localidades se ubica en desierto de efectivo, con 19.560 personas afectadas. La combinación de aislamiento territorial y limitada conectividad digital profundiza la exclusión.

En Salta, el 25,8% de las localidades enfrenta el mismo problema, con un impacto sobre 62.028 habitantes. La provincia refleja cómo la distancia al efectivo se suma a la brecha de conectividad en zonas rurales.

El Noroeste Argentino (NOA) concentra 405 localidades, con 309.895 habitantes que viven a más de 10 km de un punto de acceso al efectivo. 

Estos datos reflejan una desigualdad territorial marcada, donde el acceso a servicios financieros básicos se convierte en un desafío cotidiano.

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