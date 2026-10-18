El mapa del desierto de efectivo en el NOA: las provincias más afectadas y cuántos habitantes impacta

Resumen para apurados
- El Observatorio Denaria reveló que más de 300.000 habitantes del NOA viven en "desiertos de efectivo", a más de 15 km del punto de retiro más cercano.
- Santiago del Estero lidera el déficit con 57,8% de sus pueblos afectados, seguido por Jujuy, Catamarca y Salta debido al aislamiento geográfico y la baja densidad.
- La combinación de lejanía física y escasa conectividad digital profundiza la exclusión y plantea un grave obstáculo para la inclusión financiera regional.
El Observatorio Denaria identificó la cantidad de personas y localidades que se encuentran en “desierto de efectivo”, es decir, que viven a 15 km o más del punto de acceso más cercano en % del total provincial y población afectada.
Las provincias más afectadas
En Santiago del Estero, el 57,8% de las localidades se encuentra en desierto de efectivo, lo que impacta en 110.065 habitantes. Esta cifra convierte a la provincia en el caso más crítico del país, donde la distancia al dinero físico se traduce en una barrera estructural para la inclusión financiera.
En Jujuy, el 34,5% de las localidades presenta esta condición, alcanzando a 11.638 habitantes. La geografía montañosa y la baja densidad poblacional agravan las dificultades de acceso.
En Catamarca, el 33,1% de las localidades se ubica en desierto de efectivo, con 19.560 personas afectadas. La combinación de aislamiento territorial y limitada conectividad digital profundiza la exclusión.
En Salta, el 25,8% de las localidades enfrenta el mismo problema, con un impacto sobre 62.028 habitantes. La provincia refleja cómo la distancia al efectivo se suma a la brecha de conectividad en zonas rurales.
El Noroeste Argentino (NOA) concentra 405 localidades, con 309.895 habitantes que viven a más de 10 km de un punto de acceso al efectivo.
Estos datos reflejan una desigualdad territorial marcada, donde el acceso a servicios financieros básicos se convierte en un desafío cotidiano.