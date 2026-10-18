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Qué piensan los argentinos sobre la economía, el empleo y sus ingresos familiares

La encuesta de septiembre de Latam Pulse se basó en las respuestas de 2.067 personas. El mercado laboral concentró la evaluación más negativa: apenas el 13% lo consideró bueno.

El 55% cree que la economía empeorará y el 57% anticipa un deterioro del empleo.
El 55% cree que la economía empeorará y el 57% anticipa un deterioro del empleo.
Por Redacción Economía Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En septiembre, una encuesta de AtlasIntel y Bloomberg reveló que el 71% de los argentinos califica como mala la economía del país debido a la crisis y la falta de empleo.
  • El sondeo a 2.067 personas mostró que el 75% ve mal el mercado laboral y un 60% evalúa negativamente sus ingresos familiares, reflejando un marcado deterioro en los hogares.
  • Las expectativas son desfavorables para el próximo semestre: más del 55% anticipa que la economía nacional y el empleo empeorarán, afectando aún más el bienestar social.
Resumen generado con IA

El 71% de argentinos que participaron de una encuesta considera que la situación económica del país es mala y el 75% tiene una percepción negativa del mercado laboral, según la edición de septiembre de Latam Pulse, el relevamiento mensual realizado por AtlasIntel y Bloomberg.

La encuesta, basada en las respuestas de 2.067 personas, también mostró expectativas desfavorables para los próximos seis meses, tanto en la economía nacional como en los ingresos familiares y el empleo.

Al evaluar la situación económica del país, mientras que el 71% de los encuestados consideró que es mala, el 21% de los consultados la calificó como buena y el 9% como normal.

En cuanto a la economía de sus hogares, el 60% la consideró mala, mientras que el 20% respondió que era buena y otro 20% la definió como normal. En ese sentido, el mercado laboral concentró la evaluación más negativa: apenas el 13% lo consideró bueno y el 12% lo describió como normal, frente al 75% que lo calificó como malo. Las expectativas tampoco muestran una tendencia favorable.

El 55% de los encuestados cree que la economía argentina empeorará durante el próximo semestre, frente al 31% que espera una mejora y el 14% que no prevé cambios. Respecto del empleo, el 57% anticipó un deterioro, el 31% proyectó una mejora y el 12% consideró que la situación permanecerá igual.

En el caso de la situación de la familia, el 48% espera que su economía empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.

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