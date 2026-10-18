Qué piensan los argentinos sobre la economía, el empleo y sus ingresos familiares

En cuanto a la economía de sus hogares, el 60% la consideró mala, mientras que el 20% respondió que era buena y otro 20% la definió como normal. En ese sentido, el mercado laboral concentró la evaluación más negativa: apenas el 13% lo consideró bueno y el 12% lo describió como normal, frente al 75% que lo calificó como malo. Las expectativas tampoco muestran una tendencia favorable.