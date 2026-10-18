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Consumo: "Un crecimiento del online tiene que ser bastante más grande que la caída del físico para compensar"

Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE, explicó que el e-commerce representa alrededor del 8% del consumo privado de productos.

El e-commerce creció 28% en el primer semestre, pero todavía no compensa la caída del consumo presencial.
El e-commerce creció 28% en el primer semestre, pero todavía no compensa la caída del consumo presencial.
Por Redacción Economía Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La CACE informó que el e-commerce en Argentina creció 28% en el primer semestre, aunque este avance no alcanza para compensar la fuerte caída de las ventas en el comercio físico.
  • Con 181,5 millones de órdenes y Alimentos como rubro líder, el sector online representa apenas el 8% del consumo privado total, limitando su capacidad de absorción.
  • El auge de marketplaces y del comercio transfronterizo exigirá un crecimiento digital mucho mayor para que las ventas totales de la economía logren estabilizarse.
Resumen generado con IA

Según los últimos datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante el primer semestre de este año la facturación aumentó 28% interanual, los pedidos, 21% y las unidades vendidas, 22%. Durante los primeros seis meses del año se registraron 181,5 millones de órdenes de compra y se vendieron 248 millones de productos. El ticket promedio se ubicó en $ 107.597. Por volumen de unidades, Alimentos y bebidas encabezó el ranking, seguido por Herramientas y construcción y Productos para el cuidado personal.

En facturación, los rubros con mayor peso fueron Alimentos y bebidas, Electro -Línea Blanca- y Herramientas y construcción. Sin embargo, un punto clave de la discusión sigue siendo cuánto puede aportar ese crecimiento al consumo general y, además, compensar la caída.

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Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE, explica que el e-commerce representa actualmente alrededor del 8% del consumo privado de productos en la Argentina: “Un crecimiento del online tiene que ser bastante más grande que la caída del físico para compensar”.

Aunque existe un cambio de hábitos y una mayor preferencia por el canal digital, reconoce que el crecimiento online no sustituye una caída equivalente de las ventas presenciales.

A ese contexto se sumó también el crecimiento de los marketplaces y las aplicaciones dentro del mercado local con un fenómeno que se intensificó bajo el gobierno actual: el comercio electrónico transfronterizo.

Las compras internacionales vía courier pasaron de U$S 239 millones en 2024 a U$S 894 millones durante 2025 y en 2026 se estabilizaron en torno a U$S 115/120 millones por mes.

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