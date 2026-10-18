Consumo: "Un crecimiento del online tiene que ser bastante más grande que la caída del físico para compensar"

Según los últimos datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante el primer semestre de este año la facturación aumentó 28% interanual, los pedidos, 21% y las unidades vendidas, 22%. Durante los primeros seis meses del año se registraron 181,5 millones de órdenes de compra y se vendieron 248 millones de productos. El ticket promedio se ubicó en $ 107.597. Por volumen de unidades, Alimentos y bebidas encabezó el ranking, seguido por Herramientas y construcción y Productos para el cuidado personal.