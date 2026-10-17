Día de la Madre: hasta qué hora abrirán los comercios este sábado

Resumen para apurados
- Comercios del microcentro de San Miguel de Tucumán abrirán de corrido este sábado de 9 a 21 por el Día de la Madre, para facilitar compras y elevar las ventas del sector.
- La medida optativa responde a una caída en las ventas de entre el 30% y el 40%, sumando promociones y descuentos especiales con diversos medios de pago para atraer clientes.
- El sector comercial apuesta a esta fecha clave del calendario para reactivar el consumo local y mitigar el impacto del complejo contexto económico en la provincia.
Los tucumanos que todavía no compraron el regalo para el Día de la Madre tendrán este sábado una jornada extendida para recorrer los comercios del microcentro. La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán informó que los locales adheridos atenderán de 9 a 21, sin el tradicional corte de la siesta.
La medida busca facilitar las compras de último momento y darles más tiempo a los consumidores para elegir entre las distintas opciones de regalos, desde indumentaria y calzado hasta perfumes, accesorios y joyas.
Sin embargo, el horario corrido no será obligatorio para todos los establecimientos. Cada comercio podrá decidir si se suma a la iniciativa, por lo que se recomienda consultar previamente con el local al que se quiera concurrir.
La expectativa de los comerciantes por el Día de la Madre
La ampliación horaria llega en un contexto de preocupación por la caída del consumo. Gabriela Coronel, presidenta de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, señaló que el sector atraviesa una baja de entre el 30% y el 40% en las ventas y expresó sus expectativas de cara a una de las fechas importantes del calendario comercial.
Además del horario extendido, los negocios ofrecerán promociones y descuentos con distintos medios de pago para intentar atraer a los compradores.