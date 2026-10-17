Día de la Madre: hasta qué hora abrirán los comercios este sábado

La expectativa de los comerciantes por el Día de la Madre

La ampliación horaria llega en un contexto de preocupación por la caída del consumo. Gabriela Coronel, presidenta de la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, señaló que el sector atraviesa una baja de entre el 30% y el 40% en las ventas y expresó sus expectativas de cara a una de las fechas importantes del calendario comercial.