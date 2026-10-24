La compra del predio para la Junta Electoral generó cuestionamientos en la oposición

El presidente de la UCR tucumana, José Francisco “Lucho” Argañaraz, también puso el foco en las obras hídricas y reclamó cambios en el funcionamiento institucional de la Junta. “Gastar esa cifra en dólares cuando no se hacen obras hídricas de envergadura en Tucumán, es faltar el respeto a la gente y alterar el orden de las prioridades”, cuestionó. Además, planteó que la provincia cuenta con edificios públicos sin uso que podrían acondicionarse para albergar al organismo y reclamó garantizar su independencia: “Que sea un órgano verdaderamente independiente, no ganamos nada con que tenga un edificio nuevo si va a seguir siendo lo mismo”.