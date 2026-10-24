Mundial 2026 El verdadero ídolo es el que inspira Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL Por Guillermo Monti Hace 8 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas EspañaMadridLionel MessiMundial 2026 Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Video: el gesto de Antonela Roccuzzo que le permitió a un niño cumplir su sueño con Messi Lionel Scaloni renovaría con la selección argentina hasta 2030: cuándo se anunciaría el acuerdo