Milei insultó a Lula y lo acusó de intentar un fraude electoral antes del balotaje en Brasil

Milei y Lula, enfrentados

El fragmento que motivó las críticas de Milei corresponde a una entrevista que Lula concedió el lunes por la noche a SBT News. En esa conversación, el presidente brasileño sostuvo que las mujeres no pueden trabajar seis días a la semana y descansar uno sin que ese día implique más tareas, como limpiar la casa. Su argumento apuntaba a ejemplificar que las mujeres siguen asumiendo una parte importante de las responsabilidades de cuidado.