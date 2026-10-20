Milei insultó a Lula y lo acusó de intentar un fraude electoral antes del balotaje en Brasil

Resumen para apurados
- A cinco días del balotaje en Brasil, Javier Milei insultó a Lula da Silva y lo acusó de planear un fraude electoral tras criticar declaraciones del mandatario brasileño.
- El libertario respalda abiertamente a Flavio Bolsonaro en una elección con empate técnico, en un marco de fuerte deterioro de los lazos diplomáticos entre Argentina y Brasil.
- El desenlace del balotaje reconfigurará la relación bilateral y determinará la gobernabilidad regional ante un escenario de extrema polarización e incertidumbre electoral.
Javier Milei volvió a intervenir en la campaña electoral de Brasil con fuertes ataques contra Luiz Inácio Lula da Silva, a quien acusó de recurrir a maniobras electorales para mantenerse en el poder.
A cinco días del balotaje del 25 de octubre, el mandatario argentino cuestionó una entrevista de su par brasileño y expresó su respaldo a Flavio Bolsonaro, el senador que busca derrotar al actual jefe de Estado.
“Los progres machirulos”, escribió Milei, al compartir un fragmento de una entrevista televisiva en la que Lula se refería a las dificultades que enfrentan las mujeres que trabajan seis días a la semana y solo descansan uno. Luego, el libertario argentino profundizó sus críticas: “Después acusan de misóginos a todos sus oponentes... se les está cayendo la careta a estos delincuentes”.
Finalmente, lanzó una acusación directa contra el mandatario brasileño: “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... zurdo ladrón”.
Las declaraciones se producen en la recta final de una elección que enfrenta a Lula con Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y en la que los últimos sondeos muestran una competencia ajustada entre ambos candidatos.
Milei y Lula, enfrentados
El fragmento que motivó las críticas de Milei corresponde a una entrevista que Lula concedió el lunes por la noche a SBT News. En esa conversación, el presidente brasileño sostuvo que las mujeres no pueden trabajar seis días a la semana y descansar uno sin que ese día implique más tareas, como limpiar la casa. Su argumento apuntaba a ejemplificar que las mujeres siguen asumiendo una parte importante de las responsabilidades de cuidado.
Milei utilizó esas declaraciones para cuestionar a Lula, en una nueva escalada de la confrontación política entre ambos mandatarios. La acusación sobre un posible fraude electoral también remite a los cuestionamientos que Jair Bolsonaro lanzó contra el actual presidente brasileño en 2022, cuando perdió la elección en la que buscaba la reelección.
El expresidente cumple una pena de 27 años y tres meses de prisión por el intento de golpe de Estado de enero de 2023. Según la sentencia de la Corte Suprema, encabezó una trama destinada a impedir la asunción de Lula, desconocer el resultado electoral y promover la toma de sedes institucionales en Brasilia.
Tras la condena de su padre, en 2025, Flavio Bolsonaro inició su carrera presidencial con el objetivo de llegar al poder y terminar con las aspiraciones de reelección de Lula, que está próximo a cumplir 81 años.
Milei, en las elecciones de Brasil
La intervención del argentino en la campaña brasileña no comenzó con este último cruce. Antes de la primera vuelta, Milei había respaldado a Flavio Bolsonaro y dirigido insultos contra Lula. Después de que el senador quedara primero en la votación del 4 de octubre, celebró públicamente su desempeño.
“Felicitaciones, querido amigo Flavio Bolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, escribió Milei. En el mismo mensaje, manifestó su expectativa de trabajar junto al candidato para fortalecer los vínculos comerciales, culturales y políticos entre la Argentina y Brasil.
Del otro lado, el equipo de campaña de Lula había utilizado la política de ajuste de Milei como argumento para desalentar el voto a Bolsonaro. En una publicación difundida el viernes anterior, cuestionó las consecuencias de la política de la motosierra en la Argentina y advirtió que los recortes propuestos por el candidato brasileño afectarían a la población.
La disputa electoral se desarrolla en un contexto de deterioro de la relación bilateral. Por decisión de Brasilia, los vínculos diplomáticos quedaron reducidos al nivel de encargados de negocios, mientras los embajadores de ambos países esperan instrucciones para regresar a sus puestos.
Últimas encuestas en Brasil
Los relevamientos de los institutos Datafolha y Quaest ubican a Flavio Bolsonaro con el 51% de la intención de voto y a Lula da Silva con el 49%. La diferencia se encuentra dentro del margen de error, por lo que ambos candidatos están técnicamente empatados de cara al balotaje del domingo 25 de octubre.
Aunque los sondeos más recientes muestran una leve ventaja para el senador de derecha, el escenario permanece abierto. Antes de la primera vuelta, las encuestas habían subestimado el voto de ese sector político, un antecedente que añade incertidumbre a la definición electoral.