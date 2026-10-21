Escenario de empate técnico en el balotaje brasileño

La principal batalla silenciosa de estas últimas horas apunta a seducir a los más de 33 millones de brasileños que se abstuvieron en la primera vuelta, una cifra que superó el 21% del padrón total. Con un porcentaje residual de votantes indecisos o que planean anular su sufragio, que apenas ronda el 4% y 5%, la clave del domingo radicará en la capacidad logística y de transporte de ambos partidos para llevar a sus bases hasta las urnas electrónicas.