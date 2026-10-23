Atlético le ganó a Tigre en Victoria y llega envalentonado a la semifinal de la Copa Argentina

Seguramente por eso, más allá de sus amagos en la semana, la decisión de Falcioni de no guardar nada para el cotejo con Platense, hizo sentido. Un lapso de cinco días entre uno y otro partido y un viaje corto a Salta de por medio deben haber convencido al “Emperador” de que se trataba, en definitiva, de un riesgo calculado.