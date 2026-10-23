Copa Argentina: cómo será la venta de entradas para Atlético Tucumán vs. Platense

Quedó definida la logística para el cruce de semifinales de la Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Platense, que se disputará el próximo miércoles 28 de octubre a las 21.15 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. La venta de localidades no contará con expendio virtual y se llevará a cabo de manera exclusivamente presencial en los estadios de ambos clubes.