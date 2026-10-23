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Copa Argentina: cómo será la venta de entradas para Atlético Tucumán vs. Platense

El expendio se realizará únicamente en las boleterías de cada club. En el Monumental José Fierro habrá venta exclusiva para socios el lunes y remanente para público general el martes. Precios, medios de pago y la aclaración oficial de la dirigencia.

CADA VEZ FALTA MENOS. Los hinchas de Atlético Tucumán ya saben cuándo podrán adquirir sus entradas para el gran partido de este miércoles.
CADA VEZ FALTA MENOS. Los hinchas de Atlético Tucumán ya saben cuándo podrán adquirir sus entradas para el gran partido de este miércoles.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Se confirmó la venta presencial de entradas para la semifinal de Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Platense, a jugarse el 28 de octubre en Salta.
  • El expendio será solo presencial en boleterías de cada club desde el lunes 26. Los precios parten de $80.000, valores dispuestos enteramente por los organizadores.
  • El cruce definirá a un finalista del torneo federal y medirá el traslado de ambas hinchadas a Salta, condicionado por la logística física y el costo de los tickets.
Resumen generado con IA

Quedó definida la logística para el cruce de semifinales de la Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Platense, que se disputará el próximo miércoles 28 de octubre a las 21.15 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. La venta de localidades no contará con expendio virtual y se llevará a cabo de manera exclusivamente presencial en los estadios de ambos clubes.

Para los simpatizantes del “Decano”, la comercialización se concentrará en las ventanillas del Monumental José Fierro (25 de Mayo 1351) dividida en dos jornadas:

Lunes 26 de octubre (de 11 a 18 hs): Venta exclusiva para socias y socios con la cuota social de octubre al día.

Martes 27 de octubre (de 11 a 18 hs): Venta del remanente para el público en general.

En cuanto a los medios de pago disponibles en las ventanillas de 25 de Mayo y Chile, las entradas se podrán abonar en efectivo o con tarjeta de débito, ya que todas las boleterías dispondrán de terminales PosNet.

Por el lado de la parcialidad de Platense, el expendio también será presencial y se desarrollará el lunes 26 de octubre, de 12 a 20 hs, en las boleterías del estadio Ciudad de Vicente López.

Los precios fijados para Salta

Los valores definidos para el encuentro en el Martearena son los siguientes:

Popular: $80.000

Platea Preferencial (Este): $100.000

Platea Techada (Oeste): $120.000

Menores (hasta 11 años): $65.000

La aclaración de Atlético sobre los valores

Frente a los montos anunciados para esta instancia, desde el Club Atlético Tucumán aclararon de forma pública que la institución no tiene injerencia ni responsabilidad sobre los precios ni sobre el esquema de comercialización de los tickets, facultades que pertenecen de manera estricta a los organizadores de la Copa Argentina.

En ese sentido, desde 25 de Mayo y Chile remarcaron que el club únicamente colabora facilitando la infraestructura del estadio para que sus hinchas puedan adquirir los boletos en la provincia y gestionó la prioridad de compra de la primera jornada para el socio con cuota al día.

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