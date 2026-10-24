Teatro: una crisis existencial que recorre las calles en motoUber

- La obra se mueve en esas búsquedas y tipos de relación con lo espiritual. Nuestro motoUber recorre distintas realidades y se encuentra con distintas formas de lo religioso en tanto salvación, como estafa o como una energía en la intimidad que nos permite confiar. Hay algo roto y la sensación de colectivo se busca como refugio, como relato, como realidad, como costumbre y también como sensación de certeza. Necesitamos una ficción, un relato que nos permita seguir a pesar de tanta cosa, aunque por momentos no pueda o incluso no sea suficiente. Pero la necesitamos y la terminamos buscando. Si estamos en un momento complejo es porque algo no ha funcionado; entonces, ¿en qué creer? ¿Vale la pena?